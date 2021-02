Miley Cyrus cantó con Billy Idol en el Super Bowl

Este fin de semana el espectáculo artístico del Super Bowl fue tendencia en las redes sociales como también la participación de la polémica y talentosa Miley Cyrus.

La rubia se convirtió en la primera chica Disney en actuar en este evento y si bien todas las expectativas estaban puestas en la presentación central de The Weeknd, la cantante ofreció un impactante pre show con invitados de lujo y un repertorio variado.

Con el rock como su género preferido, Miley optó por interpretar covers y el Super Bowl no fue la excepción. No faltó "Heart of Glass" de Blondie -versión que fue aprobada incluso por Debbie Harry-, y sumó “Head Like a Hole” de Nine Inch Nails, “Jolene” de Dolly Parton y “Rebel Girl” de Bikini Kill.

Como frutilla del postre, la artista tuvo como invitados sobre el escenario a Billy Idol y Joan Jett, ambos músicos que también colaboraron en su nuevo álbum, Plastic Hearts.

Con Idol, Cyrus interpretó el clásico “White Wedding” y la colaboración que tienen juntos, “Night Crawling”. Junto a la afamada guitarrista, Miley ofreció al público “Bad Reputation”, “I Hate Myself for Loving You” y “Bad Karma”.

El pre show del Super Bowl fue transmitido por TikTok y vio a Miley Cyrus elegir vestuarios alusivos al fútbol americano. La rubia ofreció un excelente show de 18 canciones que tuvo momento para todo, incluso para viejos hits como "Wrecking Ball".