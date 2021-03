Bob Dylan elige su disco favorito

Hace algunos años y durante una entrevista, Bob Dylan comentó lo poco que le gustaban sus trabajos pero agregó que uno en particular lo hacía muy feliz.

El músico que marcó un antes y un después en la escena de la música del siglo XX fue reconocido como "la voz de su generación" inspirando a músicos como The Beatles y Patti Smith, entre tantos otros.

Hace algunos años en una entrevista Dylan se animó a decir cuál de sus discos era su favorito. Antes de seguir, el entrevistado aclaró lo poco que le gustaban muchos de sus álbumes pero no sucedía lo mismo con “Shot of Love” su vigésimo primer placa publicada en 1981.

"Me resulta insoportable escuchar algunos de ellos. Los escucho y quiero apagarlos. […] No es como si me sentara a escuchar cosas de Bob Dylan. Me gusta 'Freewheelin' y me encanta mi primer álbum. Pero 'Shot of Love' es mi favorito, de hecho", concluyó el músico.

