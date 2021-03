Dolor en el Rock: murió el ex guitarrista de Callejeros

Este sábado una noticia conmocionó al mundo del rock en Argentina. Maximiliano Djerfy de 46 años y ex guitarrista de Callejeros perdió la vida cuando se descompensó jugando al fútbol. La trágica noticia fue confirmada por sus familiares a través de su cuenta de Instagram.

‘Con profundo dolor confirmamos la triste pérdida de Maximiliano Djerfy, la noche del viernes 12 de Marzo. Junto a su familia, amigos y colegas informamos que se realizará su despedida el día de la fecha de 22:00 a 00:00 hs en la casa velatoria Sepelios Yrigoyen, ubicada en Av Hipolito Yrigoyen 1770 ex Pavón, Avellaneda.

Por razones de público conocimiento, no se permitirá el ingreso a la sala velatoria, por lo que les pedimos a quiénes se acerquen, lo hagan cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención ya establecidos. "En tus brazos descanso eternamente, en mi mente no descansa la pasión”’, fue el comunicado con que la familia confirmó el deceso del guitarrista.

La noticia había comenzado a circular en las primeras horas de la tarde del sábado, generando un gran desconcierto de los fans, ya que ni desde las redes de las bandas que integraba ni de sus allegados, llegaba la confirmación de su muerte. Finalmente, el productor José Palazzo -actual manager de Don Osvaldo, lo confirmó en Twitter. “¿Esto es verdad?”, le preguntó una usuaria y Palazzo le respondió: “Lamentablemente sí”.

Djerfy había sido condenado a cinco años de cárcel por la tragedia de Cromañón: incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros, en el que murieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Entre las víctimas, había había cinco familiares directos de Djerfy.