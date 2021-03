Fabián Noriega: ‘Soy un laburante de la música, un obrero´

Hace años, en San Juan, la impronta de músicos con nuevos aires e ideas se hacía notar y la curiosidad sumada a las influencias de bandas extranjeras daba lugar productos inesperados y atractivos.

Este es el caso de músico local Fabián Noriega que durante su vida pasó por varias bandas y las distintas influencias lo pusieron en el lugar musical que disfruta en el presente.

Entrevistado por Diario 13 San Juan Fabián habló de sí mismo y dijo: “Soy un músico de profesión y puedo asegurar que mi vida pasa cien por ciento por la música y el estudio en casa. Más que profesional soy un laburante de la música, un obrero”, comenzó diciendo.

Acerca de su pasión por la música el entrevistado se refirió a sus comienzos y recordó: “La música estuvo siempre en mí y en mi entorno. Desde chico mi padre, que es guitarrero viejo, tocaba en distintos grupos de folclore, y siempre había una viola en casa y escuchábamos de todo. Cuando nos fuimos a vivir a México el abanico musical se amplió mucho más escuchando boleros, rancheras y música melódica de la época. También tuve la posibilidad de tener un disco de Giorgio Moroder con la banda de sonido “Expreso de medianoche” y a partir de ahí no pude salir más de ese género”, comentó.

Dedicado también a la música comercial y realización de jingles, Fabián contó a Diario 13 San Juan: “Me encanta hacer jingles, es como una mini canción en donde en 30 segundos tenés que hacer que al que escuche se le meta el mensaje, una marca, un slogan para una empresa etc. También realizo música para obras de teatro y música para documentales y películas”, detalló el artista.

Fabián también fue parte de la recordada banda “Por tu Perra” (XTP) y sobre ese momento creativo dijo: “Yo formé parte de XTP del ´95 al ´97 y tengo algunas anécdotas imborrables. Una vez fuimos a tocar a Cemento en 1996 en donde solo tocaron 3 bandas sanjuaninas. La idea era grabar y tocar en el 96 en medio de la era sónica y la banda cuajaba perfecto en ese momento del rock argentino. Tocamos con Babasónicos, Los Brujos, Carca, Juana la Loca, entre otros. Fue una linda experiencia”, recordó.

Actualmente Fabián es parte de la formación “Limbo” que crece en popularidad y se instala en la escena de la música nacional e internacional. Sobre sus comienzos Noriega detalló: “Limbo nació en 2013. Le llevé unas ideas a un amigo y le gustó mucho. Así empezamos a componer y a armar bocetos y así nació Limbo. Hoy la banda tiene 6 discos editados de forma independiente y varias postulaciones a los premios Gardel. Hemos tocado en Buenos Aires, Chile, Paraguay y México. Y ahora soy el frontman y compositor de la banda. Forman Limbo además de Noriega Juan Manuel Vizcaino en guitarras y coros y Mariana Viera Campbell en producción y manager”.

Acerca de sus expectativas y logros conseguidos Fabián dijo estar satisfecho con la banda y su música: “Limbo resume casi todo lo que me gusta. El sonido, la puesta, creo que es novedoso eso de mezclar el sinthwave con el rock y el techno. Además de agregarle a nuestras presentaciones un show multimedia con pantallas enormes ubicadas detrás nuestro en los shows. Es todo un complemento. Además tenemos una gran aceptación en países como México, Perú y Colombia. Siempre fue nuestra idea salir y tocar en otras partes”.

La pandemia del coronavirus detuvo la actividad en 2020 y sobre este período el músico recordó: “El Covid 19 me perjudicó, por un lado porque se cerró todo y no se podía tocar hasta hace un par de meses. Pero teniendo el estudio en casa empezamos a conectar con otras latitudes y a realizar streamings y pudimos tocar en festivales virtuales. Creo que fueron no menos de 10 las veces que hicimos nuestra música para toda Latinoamérica” recordó.

Luego sumó: “La publicidad también se paró, pero las empresas que hicieron algo en los medios durante la pandemia lograron mantenerse y ser recordadas porque la gente estaba conectada en Internet o viendo televisión varias horas al día”, dijo acerca de su trabajo publicitario.

Con muchos proyectos en mente y tocadas en agenda Fabián comentó: “Con Limbo siempre estamos activos, ahora estrenamos un video nuevo con Lyrean que es un dúo de México muy creativo y salió algo muy bueno llamado “Sociedad enferma”. También hay otro video que contó con la participación de una guitarrista cubana llamada Sofia Guilarte. También y a nivel provincial tocamos en el “Verano Cultural” y la idea es seguir haciendo música. El 21 de marzo estaremos compartiendo escenario con una banda de Córdoba llamada “Chinga 2Mader” en un bar de San Juan en calla Rawson e Ignacio de la Roza”, finalizó el entrevistado.