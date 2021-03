Los estrenos de Netflix para la primera semana de marzo

Este lunes Netflix anunció los estrenos de la plataforma en la primera semana de marzo.

A pedido de muchos suscriptores, la plataforma de contenidos ya puso a disposición nuevos y legendarios títulos que no estaban en la grilla del catálogo del gigante del streaming.

Para esta primera semana del mes Netflix presentó: la trilogía de Karate Kid. Luego del rotundo éxito de Cobra Kai, como una manera de poner a disposición de todos los films que precedieron a la serie y que tiene asegurado su éxito.

También llegarán sorpresas para los fanáticos de la música como Connected, un documental que aborda el paso de Hernán Cattáneo por el Teatro Colón y Biggie: I Got a Story to Tell, un film sobre el mítico The Notorious B.I.G. Además, esta semana habrá producciones de animé y contenido dirigido a la familia.

Películas

1 de marzo

Karate Kid

Karate Kid II

Karate Kid III

2 de marzo

Sexy por accidente

3 de marzo

Moxie

5 de marzo

Centinela

Lavaperros

Documentales y especiales

1 de marzo

Connected

Biggie: I Got a Story to Tell

3 de marzo

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones

Anime

4 de marzo

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie

Niños y familia

2 de marzo

Fabuloso vocabulario: Temporada 5

5 de marzo

Los fantasmas de la ciudad