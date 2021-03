Rocío Muñoz: 'Crecí rodeada de mujeres y son mi principal fuente de inspiración'

Las nuevas generaciones no dejan de sorprender por la motivación con la que encaran la vida, pero sobre todo al empeño que le ponen a lograr sus sueños.

Este es el caso de Rocío Muñoz, una joven y talentosa ilustradora a quien conocí a través de las redes sociales y además por sorprenderme con su estilo en alguna acción del Museo Franklin Rawson.

En contacto con Rocío o como la llaman en el ambiente del diseño “Rosa Palo”, mantuvimos una entretenida charla virtual en donde relató cómo surgió su pasión y cómo vive en proceso del reconocimiento en la provincia.

Acerca de sí misma Rocío comenzó diciendo: “Soy ilustradora freelance, amante secreta del arte y una estudiante eterna”.

Acerca de sus comienzos la entrevistada contó: “La ilustración estuvo presente en mi vida desde que vi a mi mamá dibujar las carátulas de mis carpetas en jardín de infantes, en aquel entonces, por supuesto, no tenía idea de que a eso se le llamaba ilustrar y no lo supe hasta muy avanzada mi adolescencia”, comenzó recordando, luego agregó: “Recuerdo estar en primaria, siete u ocho años tal vez y que me llamaran la atención por tener los bordes de todas las hojas de mis cuadernos llenas de dibujos (tengo que admitir que muchas veces me pasaba de los bordes). En el secundario opté por llevar una libreta para dibujar cuando tuviese tiempo (los profesores me la quitaron un par de veces) y no podía dejar de dibujar, mi cabeza siempre tenía un pensamiento, algo que tenía-debía- dibujar”, comentó Rosa Palo.

Luego continuó: “Al salir del secundario sabía que tenía que continuar con alguna carrera que me permitiese utilizar el dibujo como herramienta, así fue como acabé en Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de San Juan, carrera que fue mi pie para iniciar en el mundo de ilustradora profesional, no por la carrera en sí, sino por las personas que conocí allí. Fue en la facultad, y gracias a compañeras ilustradoras con quienes me relacioné, que conocí el nombre con el que quería ser llamada ilustradora. Les debo mucho a mis compañeras a las que ahora también puedo llamar colegas y amigas, les agradezco haberme enseñado que se puede vivir de ´hacer dibujitos´, que puedo llamarlo una profesión”, dijo Rocío.

Acerca de su actual profesión Rosa Palo comentó: “Ilustrar no es una cosa que nace y ya está, es un proceso, un constante aprendizaje y una constante evolución, por eso siempre digo que soy una estudiante para toda la vida. Constantemente busco técnicas nuevas, nuevas formas de comunicar o de divertirme también, no siempre la ilustración tiene procesos largos y exhaustivamente pensados, muchas veces nace de la espontaneidad y de experimentar”.

Ilustradora analógica y digital Rocío comentó ambos procesos y detalló: “Me gusta ilustrar de forma analógica; papel, acrílicos, lápices, de los materiales que más uso, lo disfruto, pero también se la importancia que tiene el mundo digital hoy en día. Comencé a ilustrar de forma digital hace un par de años, al principio me costó un poco acostumbrarme a que si me equivocaba podía borrar y comenzar de nuevo, ahora, sin embargo, me cuesta recordar que cuando ilustro analógicamente y me equivoco no lo puedo solucionar tan fácil. No existe una mejor forma de ilustrar, a veces me gusta ilustrar en analógico y otras digital, siempre depende de lo que quiera hacer y de como quiera trabajar ese día”, confesó.

Nacida en una familia de clase media en 1997, Rocío observaba a su mamá docente hacer manualidades y eso le bastó para comenzar su formación en la ilustración: “Tengo que admitir que mi formación me la dio, en parte, mi mamá con sus habilidades, un poco los libros que leía y otro poco, ya más mayor, el internet. No tengo referentes como tales, creo que mi estilo naif y de editorial de moda nace más por momentos y colores que por tener referencias particulares”, comentó Muñoz.

Con una obra en donde predomina el rosa, la entrevistada explicó esta característica y dijo: “El rosa es y siempre ha sido mi color favorito, punto. No sé específicamente cuándo surgió mi predilección por ese color, tal vez en mi infancia, cuando nos diferenciaban a mi prima y a mí (ambas de la misma edad y mejores amigas además de familia) ella siempre vestida de lila y yo siempre de rosa, o tal vez fue por simple instinto. El rosa siempre ha estado en mi vida y en lo que me rodea, no cualquier tipo de rosa, sino uno específico, un rosa pastel cálido, un poco viejo y un poco chicle, el tono llamado Rosa Palo, que es al fin de cuentas mi nombre artístico”, comenzó diciendo la ilustradora.

Luego agregó: “La presencia de mujeres en mis ilustraciones se podría decir que viene de mi profundo amor por la moda y la fotografía de moda, pero yo diría que viene por el hecho de estar fuertemente rodeada de presencias femeninas desde muy temprana edad; mi mamá, mi abuela, mis tías, mi prima, mis maestras, mis amigas, crecí rodeada de mujeres y creo que eso me llevó a que sean mi principal fuente de inspiración”.

Consultada sobre qué mensaje intenta llevar a través de sus obras Rocío comentó: “Como se verá, soy una persona que ha crecido en un ambiente muy unido, mi familia y mis amistades me han hecho ser como soy y eso es lo que siempre trato de reflejar en mis ilustraciones, el estilo naif ´romanticón´, un poco idealizado y cálido no refleja un mensaje directo, sino que es sutil, no es solo ´canónicamente bonito´, sino que busca que el que vea mis ilustraciones se sienta cercano, a mí, a la pieza”.

La entrevistada habló del reconocimiento a su trabajo y la relación con otras personas que no creían en su talento: “Es difícil hablar de reconocimiento, decir que soy ´reconocida´ me da un valor que no sé si es del todo correcto, soy conocida, por mis amigos, mi familia y mi gente rosa (como me gusta llamar a quienes me siguen en redes). No creo que haya sido difícil ser reconocida, no voy a mentir, tuve un camino fácil, recibí mucho apoyo de la gente que me rodea, sigo recibiéndolo y creo que todo mi reconocimiento se debe a eso”, comenzó detallando y luego se refirió a los que no reconocen a una mujer profesional y talentosa en lo suyo: “He vivido situaciones machistas siendo ilustradora? He recibido comentarios (bastantes) como ´tus ilustraciones son muy minita´, ´Dejá de ilustrar tantas mujeres e ilustrá hombres ya que sabes dibujar´ o uno que siempre voy a recordar ´No sabía que las mujeres dibujaran bien´, todas frases dichas por hombres, que tal vez no lo hacían con mala intención sino desde la más completa ignorancia”, recordó.

Con la idea clara de dejar que las oportunidades lleguen, Rocío se despidió contándome sus proyectos al decir: “Soy muy de dejar que las cosas fluyan. Por ahora mi único plan definido a futuro es poder recibirme de diseñadora y dedicarme plenamente a la ilustración y si surge poder dar algunos cursos de dibujo para quienes quieran aprender”, concluyó Rocío en una intensa charla con Diario 13 San Juan.

