El Teatro del Bicentenario y El Avispero se suman a la gran celebración

Este próximo sábado todos los sanjuaninos están invitados a la gran celebración del Día Mundial del Teatro con “Noche en Salas”, el festival teatral en donde artistas sanjuaninos, de manera gratuita festejaran la fecha en una noche, en diez salas y con cincuenta espectáculos.

Este evento forma parte de una co-gestión entre el Instituto Nacional del Teatro (organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación), el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo y Cultura; y la Fundación Títeres en Serio (TES).

Andrea Terranova, representante provincial San Juan por el Instituto Nacional del Teatro comentó: “Mis expectativas con esta celebración, es que logremos consolidar el trabajo colectivo y solidario como política de acción común para el teatro sanjuanino. Algo que emergió durante la pandemia, pero que es sin duda es nuestra esencia como hacedores culturales y como comunidad teatral”.

Ariel Sampaolesi del Avispero Escénica también parte de la organización del evento dijo: “Con respecto a los dos eventos tanto del 27 de marzo como el del 16 al 18 de abril, las expectativas que tenemos como espacio teatral es visibilizar la vigencia de la actividad teatral aun en este contexto de pandemia que tan duramente a afectado al sector de salas teatrales independientes del país. Me entusiasma y me enorgullece la concreción de un proyecto colaborativo que estamos llevando a cabo entre las salas teatrales independientes de San Juan que tienen objeticos en común y que nos permiten abordar distintas problemáticas que las salas teatrales de San Juan tenemos. Queremos afianzar el público que nos acompaña y convocar a nuevos públicos y algunos otros que aún, siendo públicos de teatro no se animan a ir a una sala teatral por los temores que trae esta situación pandémica. En los espacios tenemos todos los recaudos necesarios con ocupaciones restringidas tratando de trabajar con todos los protocolos para que nuestra actividad no se corte”.

Con la finalidad de impulsar y difundir el regreso de la presencialidad a las salas y teatros en contexto de pandemia se pone en valor, además el circuito de salas teatrales independientes de la provincia como patrimonio creativo, artístico y cultural.

Por su parte Silvana Moreno, a cargo de la Dirección General y Artística del Teatro del Bicentenario comentó: “Luego de un año de ausencia de público, la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario reabrió sus puertas el pasado 13 de marzo. Y ahora, se prepara, con muchas expectativas, para la celebración del Día Mundial del Teatro. La Sala Auditorium del TB será sede y protagonista nuevamente del hecho artístico presencial, en el marco de esta celebración, albergando a artistas sanjuaninos y recibiendo nuevamente al público. Seguramente será un día de mucha emoción, donde el tan añorado aplauso será el broche de oro que augurarán muchos momentos de arte y de teatro por venir”.

“Noche en Salas” es el puntapié inicial del evento TEATRO EN TEMPORADA – FESTIVAL DE APERTURA 2021, que se desarrollará posteriormente los días 16, 17 y 18 de abril y que contará con la participación de 15 espectáculos teatrales, con entradas accesibles.

PROGRAMACIÓN SALAS: El Avispero Escénica y Teatro del Bicentenario.

EL AVISPERO ESCÉNICA (Entre Ríos 1566 Sur, Trinidad):

En esta sala de Trinidad, varias actividades se desarrollarán en la calle, vereda y puerta de la sala.

Los espectáculos comenzarán a las 20:00 y culminarán a la medianoche.

La jornada comenzará con La Kermesse en donde los participantes podrán recorrer la Feria de artistas productores (gastronomía, diseño y libros), Muralismo a cargo de Lucas Sepúlveda, la danza africana con Afro Raíz, la música con KBSonia.

También habrá performances de Andar Origen & Ana Ávila, Candombas Unidas por el Tambor, un homenaje intervención dedicado a Fernando Luna.

Fragmento de la obra “Noche de Epifanía”: La compañía vaga por las calles, penando su fiesta atípica y numerosa. Llevan un año sin poder besarse. Y como son muchos que se besan, el escenario les queda chico. Este es un auto-homenaje de la obra ganadora de la Teatrina 2019, que hasta ahora no pudo presentarse por esas cosas del protocolo.

A las 23:00 y dentro de la sala subirá a escena “Bardo Cabaret”, la creación colectiva dirigida por Ariel Sampaolesi cuenta la historia de Franco, el humano, desciende a un inframundo. El objetivo de su viaje es buscar a Esther (mujer, hombre o qué), su enamoradx, quien ha muerto trágicamente. En el Bardo Cabaret, Esther cumple la condena de amar de modo enfermizo, y pasa sus días junto a un grupo de entidades condenadas a repetir eternamente las debilidades de la vida terrenal. La llegada de Franco a ese círculo dantesco, genera una vorágine de situaciones que demoran el retorno. Otra cosa: dicen que viajando se fortalece el corazón

Actúan en esta obra: Franco Palacios, Érica Fernández Simonazzi, Agustín Hierrezuelo, Nacho Caro, Ivanna Herrera, Simón Molina, Mayra Peinado, Vale Bitch, Lechu Liquitay, Nora Vargas y Julián Riveros. Con asistencia de dirección a cargo de Daniel Zalazar.

TEATRO DEL BICENTENARIO (Las Heras 430 Sur)

En la sala Auditorium del Teatro de Bicentenario subirá a escena a las 19:00 la obra “¿Don Qué...? DON QUIJOTE” a cargo de El otro grupo.

La obra propone una nueva lectura de la obra "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra. Dos lectores, Martina y José, intentan llevar a cabo una gran representación con todos sus trucos teatrales para compartir las aventuras, desventuras y aflicciones de Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Una obra que combina lo musical, la actuación, la manipulación de títeres, objetos y la literatura.

Los intérpretes de la obra son: María de los Ángeles Pérez, Ignacio Caro Vera y Melina Ramírez.

Confección de Vestuarios: Cecilia Falivene

Coordinación de Vestuarios: María de los Ángeles Pérez

Realización de Títeres y Objetos: Jorge Moreno y Rolando Ruiz

Asesoramiento de Realizaciones: David Gardiol

Producción Audiovisual: Ana Bustelo y Tatiana Oruste.

Diseños Gráficos: Gabriel Gardiol

Diseño de Iluminación: Emiliano Voiro

Colaboración en Diseño de Iluminación: M. Victoria Barud

Producción Musical: Cristian Jorquera

Música Original: Ignacio Caro Vera

Diseño de Títeres y Objetos: Alberto Pez

Producción Ejecutiva: Emanuel López

Dramaturgia y Dirección: María Victoria Barud