Limbo tecnorock busca quedarse con un premio Gardel

Se conoció hace unos días la noticia de la nominación a los premios Gardel de la formación local Limbo. Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaino son ahora los candidatos para entrar en una importante terna de los premios Gardel a las mejores producciones musicales del año.

Es la segunda postulación (consecutiva) a la formación: la primera fue para "Circunvalations" 2019 y la segunda para esta que se llama "see you on the mother side" .

La agrupación local forma parte del listado para elegir a los Nominados de los Premios Gardel 2021 y sobre esta novedad Fabián Noriega comentó a Diario 13 San Juan: “Se trata de la segunda postulación a nuestro disco a los premios Gardel. CAPIF recibió más de 4 mil postulaciones y nosotros quedamos en esa selección. Esta oportunidad nos da reconocimiento y visibilidad en el mundo de música nacional e internacional. Nos gustaría lograr la nominación y con esto bastaría para Limbo. Estar nominado es formar parte de la gran fiesta de la música, de la premiación, luego si ganamos o no es otra cosa. Estamos contentos y creemos que hemos hecho un buen laburo en esta segunda nominación que tiene más postulaciones como mejor tapa, mejor álbum alternativo, mejor canción, mejor video. Esperamos esta vez tener suerte y los que votan son músicos, productores, managers, periodistas que están dentro de CAPIF, una votación cerrada en donde no vota la gente, se trata de gente muy especializada que hace mucho años está votando y eso está muy bueno”.

A través de sus redes sociales, Limbo festejó el reconocimiento y compartió un posteo con el siguiente texto: "Para esta nueva edición volvimos a batir el récord: más de 4000 postulaciones que llegaron de todo el país, buscando una estatuilla".