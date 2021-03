Nuevos lanzamientos de Moby, Kiddo Toto y Nicki Nicole

En este comienzo de abril la industria musical presentó varios estrenos encanciones variadas y para todos los gustos. Desde Moby, Queralt Lahoz, Six Sex y más.

Jungle - "Keep Moving"

El dúo londinense se encuentra por estrenar su tercer trabajo discográfico, Loving In Stereo. El sucesor de For Ever (2018) saldrá en agosto y estará conformado por 14 canciones, entre las cuales se encuentran las participaciones de del rapero Bas (“Romeo”) y Tamil-Swiss Priya Ragu (“Goodbye My Love"). También Jungle estrenó el video de “Keep Moving”, dirigido por Josh Lloyd Watson y protagonizado por Mette Linturi y Che Jones.

Nicki Nicole y Lunay - "No toque mi Naik"

La artista rosarina expande su popularidad a nivel internacional con esta nueva colaboración junto al artista puertorriqueño Lunay. "No toque mi Naik" está cargada de energía, siguiendo los pasos del remix de Rochy RD “Ella no es tuya”. El video fue filmado en Puerto Rico por el director Juanky Alvarez y en tan solo cuatro días se aproxima a las cinco millones de visualizaciones en YouTube.

Moby y Jim James - "Porcelain"

Moby presentó el primer adelanto de su nuevo álbum Reprise, un repaso por su trayectoria junto a la Budapest Art Orchestra en el que reversiona algunos de sus clásicos con una vuelta de tuerca: “Anhelo la sencillez y la vulnerabilidad que puedes conseguir con la música acústica o clásica” explicó el neoyorkino. Esta reversión de "Porcelain" cuenta con la colaboración de Jim James de My Morning Jacket.

Six Sex - "spaceX"

Six Sex presentó un single incendiario producido por Galanjah, en el que invita al baile desenfrenado liberando la euforia de la rave. “spaceX” es el primero de una seguidilla de lanzamientos que saldrán durante este año y conformarán un EP titulado Área 69. El track salió acompañado por un video dirigido por nokiamilcien que sumerge al espectador en una especie de viaje espacial en donde el frenesí de sus BPM se exterioriza en la aceleración de la coreografía a la velocidad de un cometa que está apunto de estrellarse contra el planeta.

Cocofunka – “Mileidi/Plis”

Cocofunka compartió un sencillo doble, con tintes tropicales que oscilan entre el bedroom pop y el reggae, como adelanto de su cuatro trabajo discográfico: Camalove. Uno de ellos, “Mileidi”, cuenta con la participación de la cantautora costarricense Debi Nova y salió acompañado por un video producido por Flora y Fauna que muestra al grupo en un laberinto de cactus en las costas de su tierra natal. El sucesor de Chúcaro (2016) estará conformado por 10 canciones e invitados especiales como Toledo, Nonpalidece, Sofia Stainer de La Garfield, Marissa Mur y Andrea Cruz.

Kiddo Toto - "Penas idiotas"

El cantante y actor argentino continúa demostrando su versatilidad con una canción producida por Cieloazul que toma distancia a lo que nos había acostumbrado. “Penas idiotas” muestra el lado más pop y sensible de Kiddo Toto, dejando su alma al descubierto al cantar sobre el destino de sus lamentos. El track salió acompañado por un video dirigido por el mismo Ferro, Anna Tormenta y Esteban Perroud en donde vemos a dos personas plateadas recorriendo las calles de la Ciudad de México en una limusina y buscando intensamente al artista.

Las Villa - "Dura"

Tras el éxito de “Balada para Perrear”, el dúo de hermanas colombianas estrenó un single explosivo junto a Juanfran, uno de los referentes de la escena urbana española. "'Dura' es una canción agresiva que te empodera y te llena de una energía potente. La canción simboliza una persona que sale de la tusa, y como el ave fénix, que cuando se quema, vuelve a renacer de las cenizas y vuela más alto que nunca” dice un comunicado.

Queralt Lahoz – “Dame Doblones”

La cantante catalana presentó un single que irradia toda la energía que caracteriza su propuesta de impronta rapera y coqueteos con el dancehall. Josh de La 186 (Tribade) estuvo a cargo del beat y Genís Trani en la producción de esta pieza que alude a “la ansiedad que genera la precariedad, la dificultad de sobrevivir día tras día a esa lucha económica, la batalla cotidiana de la clase trabajadora” según reveló a través de un comunicado.

Fuente: IndieHoy