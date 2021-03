Garbage anunció nuevo disco y presenta canción

Hace pocos días se conoció la noticia del nuevo disco sobre el que trabaja la agrupación liderada por Shirley Manson. Los músicos acaban de anunciar que este sencillo formará parte de su próximo álbum titulado No Gods No Masters.

"The Men Who Rule the World" es la primera canción de Garbage en casi cinco años.

La formación oriunda de Wisconsin presentó un video oficial para este tema en el cual hace referencia a diversas obras del cine del siglo XX como Metrópolis de Fritz Lang. Con diversas técnicas de ilustración y animación entrega un mensaje muy relacionado con diversos movimientos sociales y su lucha por reivindicar la igualdad de derechos entre personas de todos los géneros y orígenes étnicos.

No Gods No Masters llegará a las plataformas de streaming el próximo 11 de junio a través de Stunvolume / Infectious Music.