La historia de la canción más exitosa de Queen

Llamativamente la canción de Queen “Rapsodia de Bohemia” vuelve cada tanto a ser noticia por lo complejo de su composición, lo extenso de su tiempo y lo maravilloso de su letra,

Se trata de uno de los éxitos de la banda liderada por Freddie Mercury que también se destaca por su dramatismo y por su despliegue vocal.

La historia poco conocida detrás de esta composición estrenada en 1975 y como parte del álbum A Night At The Opera, fue contada por el portal especializado A Queen of Magic.

La canción de casi seis minutos de duración nació en el departamento que Freddie Mercury tenía en Kensington (Londres), donde el artista tocaba su piano cada vez que se sentía inspirado. Según se supo, el proceso creativo de esta pieza no fue nada sencillo, pues el músico tenía sus ideas en desorden y, según mencionaron años más tarde sus compañeros Roger Taylor y Brian May, había varias lagunas en la primera versión de la canción.

Sobre esta novedad el baterista del grupo recordó: "Freddie tenía papeles por todos lados, dibujos, y pequeños 'galileos', todo escrito a lápiz. Parecía un rompecabezas, pero era más organizado de lo que parecía".

La tarea de armar el supuesto “desorden” no fue sencilla y la banda llegó a ensayar hasta 12 horas por día a fin de perfeccionarla. En una entrevista con la BBC, Taylor aseguró que todos tenían una gran química vocal y aquello permitió que surgieran las partes más operísticas del tema: "Brian tiene una voz baja, Freddie tenía esa voz increíble e inigualable, y yo podía hacerlo bien en los altos y John decidió no cantar".

Una vez terminada y luego de algunos años de éxito, los músicos definirían a ese sencillo como "la joya de su corona" confirmación que años más tarde llegaría al ser proclamada la canción como el tema más escuchado del siglo XX.