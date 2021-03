Series para ver si te gustó ´El baile de las luciérnagas´

Este 3 de febrero se estrenó en Netflix la serie llamada “El baile de las luciérnagas” que tiene mucho éxito entre los suscriptores a la plataforma.

La ficción, creada por Maggie Friedman, está basada en la novela del mismo nombre de Kristin Hannah.​

La historia de dos amigas que comparten su vida desde la adolescencia resultó una de las series más vista y, ahora, sugerimos relatos similares para los fanáticos de este género.

Grace and Frankie: No son amigas, a pesar de que sus esposos, Robert y Sol, han sido socios durante décadas. Sin embargo, cuando Robert y Sol anuncian que están dejando a sus esposas, las dos mujeres comienzan a unirse.

This is Us: La historia de la familia Pearson comienza en 1979, cuando los trillizos de Jack y Rebecca llegan a la familia de una manera inesperada. Una saga emotiva sobre el amor, la vida y la derrota que se desenvuelve durante varias generaciones.

Virgin River: Una enfermera se muda de Los Ángeles a una remota ciudad del norte de California y se sorprende de lo que encuentra.

Dead to me: Una viuda que aún sufre por la muerte de su marido y una mujer optimista con un terrible secreto forman una amistad poderosa.

Younger: Una madre recién soltera de 40 años intenta entrar de nuevo al mundo del trabajo, fingiendo, con la ayuda de sus amigos, ser mucho más joven de lo que en realidad es.

Fuente: Cinéfilos