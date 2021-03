Fabricio Montilla: ´Desde que tengo conciencia me recuerdo amando la música´

Hace un tiempo que el nombre de Fabricio Montilla se escucha a menudo vinculado al mundo del espectáculo y a propuestas innovadores relacionadas con el arte y la música.

Entrevistado por Diario 13 San Juan Fabricio se presentó a sí mismo y dijo: “Soy un trabajador de la cultura, mi campo de acción es la docencia, la terapéutica, la gestión y la producción artística”.

Con una vasta producción musical de canciones y videos, el entrevistado se refirió a sus comienzos y dijo: “Me recuerdo a mí como un niño que le fascinaba la música, no podría dar una fecha de cuándo comenzó ese amor pero desde que tengo conciencia me recuerdo amando la música”, comentó.

Acerca de sus motivaciones y referentes a la hora de componer Montilla realizó un repaso sobre sus intérpretes favoritos y enumeró: “Mis referentes en la música han ido cambiando a lo largo del tiempo pero solo por nombrar algunes: Chavela Vargas, Lhasa de Sela, Gustavo Cerati, Tom Waits, Patti Smith, Nina Simone entre miles”, dijo como para comenzar a nombrar a varios músicos más.

Con varios factores que lo mueven a la hora de componer Fabricio dijo: “Las provocaciones que me llevan a crear son múltiples: las impresiones de los paisajes que habité, mis observaciones de mi entorno social y artístico, mis experiencias vitales, las emociones propias y las que puedo percibir en la calle… todo puede ser la chispa para crear, pero definitivamente debe ser algo que me movilice por alguna razón”, reflexionó el invitado.

Como no podía ser de otra manera, Fabricio se refirió a los obstáculos que debió superar en su carrera y detalló: “Todo el tiempo trato de estar alerta de cómo operan en mí y en los demás los prejuicios. Todes somos esclaves de ellos y de algún modo repensarlos nos permite ser un poco más libres. No sé exactamente dónde estoy, pero seguro en el camino hubo que desactivar prejuicios”, recordó en un repaso sobre su experiencia.

Durante algunos años, Montilla vivió en Buenos Aires y ahí su experiencia musical se nutrió de experiencias que luego sirvieron para su proceso creativo: “Vivir en Buenos Aires fue unas de las experiencias más ricas de mi vida, sin duda pasar por esa ciudad fue un gran estímulo. Desarrollarse allí como músico no fue fácil ahí, es un campo híper competitivo, organizar ensayos o conciertos no era fácil siempre estaba la distancia como un inconveniente, sin embargo eso no me amedrentó. Siempre estuve activo mientras viví allá, tocando en los colectivos, bares y cualquier espacio que se abriera. Mi primer disco “El Payaso Triste & La Lagrima Orchestra” lo grabé en esa estadía y antes de venirme participé como vocalista en la música de una película “La Antena” que hizo Leo Sujatovich, tecladista de Spinetta Jade. Sin dudas Baires fue una escuela”.

En diciembre del 2020 Fabricio estrenó su canción “En Navidad” como el perfecto retrato de una situación incómoda: “La música y parte de la letra las tenía grabada en mi celu. Terminé de componerlo con un recuerdo que tenia de un monólogo de Dany Love donde contaba cómo era salir del closet la noche de Navidad frente a la familia. Me pareció tragicómico y lo tome como inspiración para terminar la letra de la canción “En navidad”, comentó el músico.

“Bailando” es otra composición del artista en donde Palo Pandolfo y la talentosa bailarina Ayelen Clavin lo acompañaron a Montilla dando lugar un producto eficaz tanto en lo musical como en las imágenes: “A ambos artistas los conocía y los admiraba un montón. A Palo lo conocí en San Juan una vez que vino a tocar a la Feria del Libro de Rawson y pegamos buena onda, y cuando estábamos grabando la canción con mi productor Juampi Dicesare nos pareció que podía ser un invitado a cantar, le envié la canción y acepto. Vino a grabar de un modo muy amistoso y profesional. A Ayelen Clavin la conocía de ´La Wagner´ una obra de Pablo Rotemberg me interesa mucho la búsqueda que elles tienen sobre la danza, creí que iba a ser una combinación interesante, la danza de Aye y nuestra canción y así fue. Me quede muy feliz con todo eso”, recordó.

Además de su faceta como artista y compositor Fabricio tiene otra labor no menos importante: “Como musicoterapeuta me desempeño hace 11 años en I.R.I.N.A. una institución que quiero mucho, porque comparto con personas con gran vocación, nos abocamos a trabajar con personas que presentan diversas problemáticas en el área de la comunicación. Es un trabajo artesanal y de mucha entrega un gran desafío que cuando obtenemos logros nos hace muy felices”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “En cuanto a mi labor como gestor me desempeño por un lado en la producción de eventos de forma individual o colectiva vinculado a las disciplinas artísticas que me convocan como la música, el teatro o la literatura, lo último que estuve haciendo fue el Ciclo de Solistas “Escuchame una cosita” por donde ya pasaron más de 40 compositoras y compositores de San Juan. También participo de organizaciones como la O.M.A. (Organización de musiques autoconvocades) o A.T.A (Asamblea de teatristas autoconvocades) en ambos espacios diseñamos de forma colectiva modos de intervenir como gestores y creadores”, concluyó.