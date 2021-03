Cintia, la sanjuanina de La Voz Argentina: “Voy a demostrar lo que soy"

Humilde, trabajadora, tímida y de cuna de artistas. Así es Cintia Barros, la sanjuanina que con 22 años quiere sorprender a todos en el regreso de La Voz Argentina.

“La verdad que esta shockeada, pero muy feliz”, dijo la joven artista a Diario 13 luego de ser convocada por la producción de Telefé para participar del famoso certamen.

“Cindy”, canta desde los 12 años con su papá y su hermano en el Trio Barros. Lleva en su sangre la música cuyana, pero de a poco fue incorporando a su repertorio melódicos y música mexicana. Acostumbrada a cantar en reuniones y shows, ahora se enfrenta a un nuevo desafío.

Cintia en el casting de La Voz en Mendoza (2019)

En el 2019 se presentó al casting de La Voz en la provincia de Mendoza. Ese año el programa no se realizó. En el 2020, la pandemia tampoco permitió llevar adelante el certamen.

Este año, para el regreso del programa, la sanjuanina volvió a postularse a través de un casting online y quedó seleccionada. Ahora, buscará ganarse los corazones de los televidentes de todo el país. “Mucha gente me decía que tenía condiciones, pero no sabía si iba a llegar. Siempre con humildad. Me tenía fe. Pero no pensaba que iba a llegar. Había muchos mejores. Me presente para probar y ver qué onda”, contó la joven.

Sobre su participación en el programa aseguró: “Me voy a mostrar como soy, soy una chica humilde. No tengo por qué esconder lo que soy. Me gusta trabajar, ayudar a mis padres. En la situación que estamos con la pandemia me voy a mostrar tal cual soy yo. Voy a mostrar lo que soy, mi arte y que la gente vea lo que soy”.

Sin embargo, Cintia reconoció que tiene una debilidad. “Es un paso nuevo, no estoy acostumbrada a las cámaras, soy muy tímida con eso. Siempre trato de esconderme, es muy nuevo esto. Soy muy ansiosa, nerviosa y tengo que tratar de bajar un cambio en este sentido”, comentó.

Cintia con su papá Eduardo y su hermano Matías (Trio Los Barros)

La joven sanjuanina cuenta con una buena trayectoria en escenarios de la provincia, casi siempre acompañada por su papá Eduardo Barros y s hermano Matías. También ha compartido sus canciones en YouTube y redes sociales.

Ni Cintia ni su familia pueden salir todavía del asombro. Por estas horas, esperan nuevas instrucciones por parte de la producción para viajar a Buenos Aires y comenzar la preparación con los coachs.

No es la primera vez que la joven llama la atención de productoras nacionales. En el 2019 quedó seleccionada en un casting de Cris Morena para el programa Otro Mundo. Sin embargo, en esa ocasión no pudo viajar por falta de recursos económicos y no pudo ser parte del proyecto.

Esta vez será la revancha y Cintia promete que dejará todo en el escenario para traspasar la pantalla y tocar los corazones de todo el país.