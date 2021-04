Ringo Starr sugirió tres discos para los más jóvenes

Con el fin de ayudar a los jóvenes en su exploración musical, Ringo Starr sugirió tres discos para comenzar a vivir la experiencia del mundo de la música.

A los 80 años, el artista mencionó tres discos de The Beatles que todos deberían escuchar por lo menos una vez en su vida. Según el portal Cheat Sheet, Starr eligió varios de los últimos álbumes de los Fab Four: "Deberían escuchar Revolver y Abbey Road, y si realmente les gustamos, deberían escuchar [el disco conocido como] The White Album", declaró el músico.

En una entrevista que le concedió a Billboard en 2012, el baterista comentó: "Siempre habrá algún pequeño en alguna parte diciendo: '¿Quién diablos es ese tipo?'. Y siempre habrá alguien que se dé cuenta de ello. Así es como es. Nadie conoce a todo el mundo. Seguimos vendiendo más discos que la mayoría de la gente y se los estamos vendiendo a los niños".