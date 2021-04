Cecilia González Mosert: 'Siento que el ser madre me pone justo de frente con el poder hacer más'

Las responsabilidades siempre toman tiempo, pero cuando se ama lo que se hace todo se vuelve más liviano y placentero. Este es el caso de Cecilia González Mosert, la licenciada en psicología, actriz y madre que dialogó con Diario 13 San Juan para contarnos de su vida, sus proyectos y sus sueños y cómo ser una “mujer activa” de las tantas que hay en la provincia.

Acerca de sí misma la entrevistada comenzó diciendo: “Soy Cecilia, soy una mujer que desde chica le gustó serlo, he disfrutado ser una mujer atípica, he disfrutado ser yo aunque me haya costado caro. Soy una mamá, con Farid aprendí y aprendo inexorablemente; soy una amante del alma humana, siento fascinación por los seres que somos, con sus luces y sombras.”, comentó. Luego acerca de su amor por el arte agregó: “Soy una disfrutadora serial del teatro, de la resonancia que siempre tuvo en mí y en el otro, pero fundamentalmente soy una creyente en el amor, en todas sus formas”, dijo convencida.

Cecilia intentó definirse con cinco adjetivos y enumeró: “Confiable, valiente, creativa, apasionada, tenaz (hasta en los errores, decía mi papá)”. Acerca de su actual profesión González Mosert relató: “Soy licenciada en psicología, me dedico a la clínica de adultos desde hace 26 años. Jungiana, cosmovisión que me permitió integrar lo psicológico, con lo espiritual, con lo artístico. También soy Coordinadora de Salud Mental hace 16 años en una prepaga, donde cuidar sigue siendo la prioridad”.

Frente a las responsabilidades de ser madre y a la vez profesional Cecilia dijo: “Intento un ir siendo e ir haciendo muy artesanal, día a día. Puedo dar el lujo de llevar a mi hijo al cole, de ir a buscarlo algunas veces, hacer tareas con él y acompañarlo todo lo que puedo y quiero. El resto del tiempo estoy en mi consultorio, espacio donde paso muchas horas de mi vida. Hoy también atiendo a algunos pacientes de forma virtual, realidad que algunos años atrás me hubiera parecido ciencia ficción. Muchas veces siento que la velocidad y lo múltiple se apoderan de mi ritmo e intento volver a la vida lenta y al ir caminando consciente, que disfruto. Siento que el ser madre me pone justo de frente con el poder hacer más, con el desarrollo de eso que creía que no iba a poder, con lo más, con eso que nos eyecta hacia el infinito pero aquí y ahora”, reconoció.

Acerca de su pasión por el arte Cecilia detalló cómo fue el comienzo de su carrera como actriz: “Siempre estuve conectada con el arte, mi papá escribía, tocaba la guitarra, contaba cuentos y hacía reír…Hice declamación y arte escénico desde los 4 años y luego actué en teatro hasta los hace unos años. Tuve la oportunidad de pertenecer a un espacio teatral que me permitió recorrer mi vida sintiéndome aceptada, respetada y liberada de prejuicios y discriminación. El ´Teatro de Arte´ fue mi casa durante muchos años, funcionara donde funcionara, justo ahí me dejé de “sentir rara”. Fui dirigida por directores impresionantes: José Annecchini, Jorge Aimetta, Juan Carlos Carta. Hice obras imborrables para mí : ´Todas tenemos la misma historia´, ´El conventillo de la Paloma´, ´María Estuardo´, ´Palabras encadenadas´, ´Dostoievski´, obras que fueron resonando en mí y permitiéndome vivir tantas vidas, como personajes encarné, permitiéndome un autoconocimiento que no puedo comparar con ninguna otra herramienta. Luego pude finalmente formarme en Arteterapia, que logró alquimizar lo terapéutico y lo artístico, encontrar ése otro/propio idioma”, dijo acerca de su relación con el arte.

Inserta en una sociedad tradicional y hasta machista en ciertas ocasiones, Cecilia habló de los “choques” que vivió por ser mujer y profesional: “Me parece que la confrontación es inevitable pero también del choque surgen a veces la integración y la posibilidad de un ir diciendo que amalgame lo que tengo para decir, con un cómo decirlo (a veces sutil pero igualmente irreverente, sin gritos pero no por eso menos insistente). Me he pensado muchas veces como no perteneciente pero la mayoría del tiempo me he sentido de acá y me pude ir encontrando con aspectos de otros, que puedo ir trabajando en mí, no ponerlos afuera sino como posibles canales y oportunidades para trabajarlos en mí e integrar mi sombra… ir viendo mi propia impulsividad y pasión para poder ir aceptando las de los otros divergentes”, comentó y luego agregó: “He ido encontrando mi lugar, he ido dejando algunos otros lugares, voy aprendiendo a quedarme dónde puedo escucharme y ser escuchada y me he recluido ahí, en ésos espacios donde puedo ser ésta sintiente que soy”, reflexionó González Mosert.

Recordando momentos pasados, Cecilia mencionó alguna situación de su vida en donde se sintió vulnerable sólo por ser mujer: “Hubo un tiempo (que no fue hermoso y no fui libre de verdad) en el cual me atemorizaba salir a la calle, era adolescente, joven y el ser mujer me hacía sentir indefensa y expuesta en el afuera. Después, de adulta, no he sentido destrato en particular por ser mujer y más bien empecé a sentir una sensación de disfrute y fuerza por serlo…como cuando fui una niña”.

Con muchas cosas en agenda la entrevistada se refirió a sus pasos a seguir y dijo: “Mis proyectos más cercanos es poder seguir acompañando a los que quiero, de cerca, en tiempo presente. También aspiro en algún momento poder dedicarme a trabajar en Arteterapia grupal, mi propio grupo, animarme a lo vertiginoso que será…lo intuyo”, comentó para luego referirse a sus sueños: “Mi sueño es poder vivenciar un país más justo, donde hacer las cosas bien, valga…donde expresarse no dé miedo...donde se recompense al que se esfuerza y no baja los brazos”, finalizó.