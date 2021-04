Emmanuel Horvilleur reversionó un clásico de su repertorio

Para sorpresa de los fanáticos de Emmanuel Horvilleur, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas publicó una versión de su clásico de 2007 “Llamame”. Este adelanto formará parte de su próximo disco a punto de salir a la venta.

El clásico del ex de Celeste Cid, se reversionó junto a la agrupación Bándalos Chinos.

El nuevo disco del músico presentará versiones inéditas de lo mejor de su obra como solista: "Llamame es el adelanto de un proyecto que tenía ganas de hacer hace mucho y que grabamos en vivo en un paisaje muy particular", comenzó diciendo y luego agregó: "Busca no solo reflexionar sobre la belleza de lo simple -esto que tienen las canciones cuando se nos presentan más desnudas- sino también sobre el explorar, el hacer aún más enriquecedoras nuestras experiencias por ejemplo intercambiando con otros, y por eso pensamos en Bándalos Chinos para hacer esta canción. Creo que ellos le suman una elegancia soul muy distintiva a esta versión funky acústica", dijo Horvilleur a través de una gacetilla de prensa.



Fuente: TELAM