Festival Apertura: Conocé las obras del sábado 17 de abril

Este fin de semana, y luego del éxito de la celebración del Día Mundial del Teatro el pasado 27 de marzo, el colectivo Salas Teatrales Independientes, el Instituto Nacional del Teatro (INT), y la co-gestión del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo y Cultura, realizarán, del 16 al 18 de abril, un festival tendrá como escenario la Sala Z, la sala de la Biblioteca Franklin, el Espacio Franklin/Teatro de Arte; la Sala TeS y El Avispero Escénica.

El encuentro busca afianzar el circuito teatral de San Juan -que este miércoles serán presentadas formalmente-, poniendo de relieve el arduo trabajo que las salas teatrales independientes desarrollan como polos genuinos de producción de la actividad. A su vez, pretende visibilizar la oferta teatral y el regreso de la presencialidad, con los protocolos correspondientes al contexto de pandemia.

La programación completa del evento ya está disponible en: WWW.TEATROENTEMPORADA.COM. Desde esa página web, también se podrán adquirir los tickets electrónicos con precios promocionales.

La programación para el sábado 17 de abril es:

21.00 “Voz en Off” en Sala Z

A y B son dos personajes del imaginario de un dramaturgo que aún no tienen el privilegio de poseer un nombre propio. Pareciera que ellos solo tienen “vida” cuando el escritor vuelca su creatividad sobre los renglones de una hoja. Contrariamente a lo que se piensa, son “casi” humanos y tienen sueños como cualquier mortal, con la salvedad que su libertad depende de una sola persona... el autor.



Género: Comedia

Público: mayores de 13 años.

Duración: 60 minutos



Ficha técnica:

Actúan: Luli Pontoriero y Fabián Fuentes

Dirección: Eduardo Avila

Texto y Asistencia de dirección: Eliana Acosta

Asistencia técnica: Leonardo Avila

Producción: La Esquina

Link de entradas

21.00 “Historia para reír en el baño” en TES

Es la adaptación teatral de un libro inédito del autor-músico-veterinario sanjuanino Alejandro Segovia. Allí rescata y resalta aspectos de la vida cotidiana de San Juan, poblado de reflexiones, relatos, pensamientos, imágenes sensoriales, ideas locas y cuerdas que transitan escenarios ingeniosos.

En la primera didascalia, de esta adaptación teatral, aparece la propuesta escenográfica obligada: la creación de un baño. Y en él, un ser humano llamado David acompañado con muñecos, títeres y máscaras recreará en escena la naturaleza de polifacéticos personajes que viven historias insólitas, ocurrentes y divertidas. Esta propuesta artística aborda el humorismo y la comicidad. El primero con su típico carácter crítico, denunciante y transformador y la segunda con un objetivo direccional definido: provocar la risa y el entretenimiento.



Público: Adulto

Duración: 60 minutos



Ficha técnica

Elenco: David Gardiol

Autora: Irene Ferreyra

Actor y titiritero: David Gardiol

Dirección Artística: Irene Ferreyra

Producción ejecutiva: Edita Sigalat

Asistente de dirección: Edita Sigalat

Escenografía: Lorena López

Diseño de luces: Tachi Sáez

Diseño de vestuarios: Jonatan Combo

Link de entradas:

22.00 “El Corazón Delator” en Espacio Franklin/Teatro de Arte

Un hombre con agudos problemas nerviosos realiza un plan macabro, luego intenta defender la naturaleza de sus actos y de su cordura, explicando cuidadosamente como y porque tomo aquellas decisiones extremas.

Un universo imaginario e inquietante, que transita por momentos el suspenso policial y lo transforma en suspenso delirante.



Género: Drama.

Duración: 40 minutos.



Ficha Técnica

Intérprete: Emiliano Voiro.

Operación técnica: Javier Cerimedo

Diseño lumínico: Emiliano Voiro/Javier Cerimedo

Banda sonora original: Tatuaje Falso

Dirección: José Annecchini



Sobre el autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, nacido en Boston (1809 – 1849). Es generalmente reconocido como uno de los maestros universales del teatro corto, renovador de la novela gótica y especialista en cuentos de terror.

Link de entradas:

22.00 “Se me murió entre los brazos” en Sala Biblioteca Franklin

“Se me murió entre los brazos” muestra el juego perverso de Mecha y Tina que al liberar su imaginación desatan una trama donde la fantasía se enfrenta a la realidad. “Son dos hermanas jubiladas, maestras, que han crecido en una represión terrible con un padre dominante”.

“Se me murió entre los brazos” se replantea cómo es la vida cuando “no se crece en la libertad”.

La irrupción de un hombre es la que detona el conflicto.

Así, se ponen de manifiesto las represiones y tabúes de Mecha y Tina, “dos mujeres sin estrenar”, que buscarán liberar lo que no pudieron de jóvenes.



Duración: 70 minutos

Género: Comedia de Humor Negro.



FICHA TÉCNICA

Elenco por orden de aparición:

Mecha: Miguel Amado

Tina: Cristian Mazzei

Tata Juan y Roque: Juan Terranova

Escenografía: Elenco

Vestuario y Diseño de luces: Jorge Aimetta

Iluminación y Sonido: Rodolfo Arroyo

Maquillaje: Silvina Pereyra

Asistente General: Liliana Rodriguez

Dirección General: Jorge Aimetta

Link de entradas:

23.00 “Me invade la sensación de estar equivocada” en El Avispero Escénica

Ellas salen a escena y construyen corporalidades dudando de su identidad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo las han nombrado? Se trasladan incómodas, atravesadas por lo que otros han hecho de ellas. Dudan, se muestran, aparecen, son invisibilizadas, resisten. El cuerpo de cada una resiste, aguanta el error. No aceptan lo que se les impone. Irónicas, salen a hacerse de nuevo.



Duración: 35 min

Género: Danza

Público: Jóvenes y adultos



Intérpretes: Florencia Arce, Milagros Soler y Ana Paula Yela

Dirección: Julia De Nardi

Iluminación: María Victoria Barud

Música: Nicolás Rodríguez

Link de entradas:

Direcciones de las salas del Festival

Sala Z: Pedro Echagüe 451 oeste, Capital

Biblioteca Franklin: Laprida 63 Este, Capital

El Avispero Escénica: Entre Ríos 1566 Sur, Trinidad

Espacio Franklin/Teatro de Arte: Entre Ríos 1116 Sur, Trinidad

Sala TES: Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia