Festival de Apertura: Toda la programación del domingo 18 de abril

Este viernes 16 de abril y hasta el domingo 18, las salas de teatro independiente de San Juan volverán a abrir sus puertas luego del exitoso festejo por el Día Mundial del Teatro el pasado 27 de marzo.

Tres días, cinco salas y quince obras de teatro podrán ser disfrutadas por los sanjuaninos a precios muy accesibles y bajo todos los protocolos sanitarios exigidos.

Organizado por el colectivo Salas Teatrales Independientes, el Instituto Nacional del Teatro (INT), y la co-gestión del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo y Cultura, el festival tendrá como escenario la Sala Z, la sala de la Biblioteca Franklin, el Espacio Franklin/Teatro de Arte; la Sala TeS y El Avispero Escénica.

La programación para el domingo 18 de abril es la siguiente y en la web www.teatroentemporada.com está toda la información del festival y los link para conseguir los tickets.

DOMINGO 18 DE ABRIL

16.00 “El caballero Enlatado” en Sala Z

Tres trovadores llegan para contar la historia de un caballero. Este, en compañía de la tabernera del pueblo, emprenderá un viaje lleno de aventuras, avatares y peripecias para encontrar al mago Ulric y así, poder buscar la solución a sus problemas desde la magia. Una historia que desde el humor y la ternura llega hasta lo más profundo del corazón y nos enseña que no hay soluciones fantásticas para vivir.



Obra: EL CABALLERO ENLATADO de María Pía Bogni

Grupo: Estoy afuera Teatro

Director: Marcelo Villanueva Meyer

Público: Infantil

Duración: 60 minutos

Ficha técnica

Actúan: María Victoria Díaz, Tamara Fernández y Leonardo Jimenez

Dirección y puesta en escena: Marcelo Villanueva Meyer

Link de entradas

18.00 “Don Qué? Don Quijote” en TES

¿Don Qué…? DON QUIJOTE propone una nueva lectura de la obra "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra.

Dos lectores, Martina y José, intentan llevar a cabo una gran representación con todos sus trucos teatrales para compartir las aventuras, desventuras y aflicciones de Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Una obra que combina lo musical, la actuación, la manipulación de títeres, objetos y la literatura.



Apta para todo público.

Duración: 60 minutos



Ficha técnica:

Intérpretes: María de los Ángeles Pérez, Ignacio Caro Vera y Melina Ramírez

Confección de Vestuarios: Cecilia Falivene

Coordinación de Vestuarios: María de los Ángeles Pérez

Realización de Títeres y Objetos: Jorge Moreno y Rolando Ruiz

Asesoramiento de Realizaciones: David Gardiol

Producción Audiovisual: Ana Bustelo y Tatiana Oruste.

Diseños Gráficos: Gabriel Gardiol

Diseño de Iluminación: Emiliano Voiro

Colaboración en Diseño de Iluminación: M. Victoria Barud

Producción Musical: Cristian Jorquera

Música Original: Ignacio Caro Vera

Diseño de Títeres y Objetos: Alberto Pez

Producción Ejecutiva: Emanuel López

Dramaturgia y Dirección: María Victoria Barud

Link de entradas

20.00 “Aventuras de una Caballero” en Biblioteca Franklin

Aventuras de un Caballero nos muestra una comedia sobre antihéroes escrita en un lenguaje coloquial que permite acercar a los niños y a sus familias a un mundo donde está permitido el disparate, la locura, la diversión y el juego permanente.



Duración: 50 minutos

Género: Comedia Infantil



Ficha técnica

Princesa Rosa Barbosa: Mayra Palma.

Rey de Veo Dez: Renato Lopez:

Pirata Mala Pata: Ángel Guerrero

Caballero de la Jota: Fernando Balmaceda.

Maquillaje con Silvina Pereyra,

Vestuario Clarita Rodriguez

Iluminación y Sonido: Rodolfo Arroyo

Carpintería y Utilería: creación grupal

Asistencia de Dirección: Mayra Palma

Dirección: Jorge Aimetta

Link de entradas

20.00 “Conversaciones con Mamá” en Espacio Franklin/Teatro de Arte

Un hombre se ve afectado por una crisis económica y personal y se ve obligado a vender el departamento donde vive su madre de 82 años. Sin embargo, ella ha llevado a vivir allí a su nuevo novio.



Género: Comedia Dramática.

Duración: 1 hora 10 minutos



FICHA TÉCNICA

Cristina López – (Mamá)

Juan Carlos Vega – (Jaime)

Valentín Yacante Moya – (Intérprete)

José D. Annecchini – Director

Marcelo Olivero – Asistente de Dirección

Leticia I. Rojas – Técnica

Link de entradas

22.00 “Lo que te quiero” en El Avispero Escénica

Extraña forma de mirar como el tiempo sopla...te hubiese reconocido, te juro, lo hubiese hecho en multitud de lágrimas, sólo que esta vez no puede ver tus manos. Decime, ¿cómo pudiste no dejar que te viera antes? ¿Cómo pudiste adelantarte a destruir los castillos de arena? Los íbamos a romper juntos. Esta vez pude haberte reconocido entre mil sonrisas, pasa que entre tanta oscuridad no puedo ver tus ojos. Sólo mostrame que en algún lado estás para abrazarte fuerte.

No se vale, no es justo... siempre decidiste cuando acabar el juego, pero esta vez me dolió tanto el llanto de las gaviotas que entendí que tus alas estaban listas. Que la nada o el vacío me susurren donde estás así te abrace fuerte, que me duele tanto tiempo el alma..... (Leverlios)



Género: Drama - Danza Teatro

Duración: 40 minutos aprox.

Público: Adultos



FICHA TÉCNICA

Dirección: Javier Riveros, Natalia Luna

Idea y puesta en escena: Javier Riveros, Natalia Luna

Intérpretes: Virginia Luna, Matías Zalazar

Iluminación: Rodolfo Mier

Link de entradas

Direcciones de las salas del Festival

Sala Z: Pedro Echagüe 451 oeste, Capital

Biblioteca Franklin: Laprida 63 Este, Capital

El Avispero Escénica: Entre Ríos 1566 Sur, Trinidad

Espacio Franklin/Teatro de Arte: Entre Ríos 1116 Sur, Trinidad

Sala TES: Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia

Más información en www.teatroentemporada.com.ar

Instagram festival: https://www.instagram.com/teatroentemporada/