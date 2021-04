El logo de The Rolling Stones cumple 50 años

Nadie puede negar que el logo de The Rolling Stones es uno de los más emblemáticos del mundo. Protagonista de miles de tatuajes en el mundo entero e impreso en incontables piezas de merchandising ha trascendido a la propia banda y a su música para convertirse en una obra de arte pop por sí mismo.

Hoy se cumplen 50 años del día de su creación, momento a partir del cual sus majestades satánicas quedarían identificados para siempre con una lengua roja saliendo de unos enormes labios.

El creador de la icónica ilustración fue John Pasche, diseñador gráfico que en aquel momento era un estudiante de arte y fue contactado por The Rolling Stones. El 23 de abril de 1971 sería la primera vez que el mundo vería este logo, ya que apareció como sello identificatorio de la banda en la portada del disco Sticky Fingers. La tapa de este disco estuvo a cargo de Andy Warhol, quien incluyó la bragueta de un pantalón de jean a punto de abrirse, una imagen rockera, provocadora y sobre todo muy moderna, que unía al artista pop y a la banda.

Fue por esta intervención de Warhol que durante mucho tiempo se creyó que el diseño del logo pertenecía a él. Lo cierto es que el nombre inmortalizado en aquel diseño es el de Pasche y la banda pagó 50 euros por este trabajo, dinero que a él le pareció muy bien en aquel momento. En cuanto a la génesis de la idea, surgió de la mano de Mick Jagger, y si bien también circula el mito de que esta boca fue inspirada en las facciones del cantante, pues no es así. Jagger trajo una imagen de la diosa hindú Kali en la que se la veía sacando la lengua y el artista gráfico hizo lo suyo.

"Recuerdo que trajo un par de lápices y la imagen de Kali que tenía la lengua afuera. Yo pensaba que no quería meterme con esa idea. Me parecía que era algo extraño dibujar algo así para los Rolling Stones. Eso disparó una idea que esa lengua representaba, un símbolo de grandeza, antiautoritaria; ellos eran los chicos malos del rock and roll en esos días. Tenía esta idea de intentar producir una boca con una lengua. No dije nada, simplemente entendía lo que querían", finalizó Pasche.

