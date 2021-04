Tres series aclamadas en Netflix

Para este fin de semana, Netflix recomienda a los fanáticos del terror y el suspenso tres títulos que son tendencia en su plataforma.

Se trata de historias que han recibido elogios tanto de los fans como de la crítica especializada.

Twin Peaks (2017)

Estos 18 episodios funcionan como una continuación de la serie de culto Twin Peaks y vuelven a contar con gran parte del reparto original además de nuevas incorporaciones. La historia de David Lynch continúa alrededor de los personajes de Dale Cooper (Kyle MacLachlan) y Laura Palmer (Sheryl Lee), pero 25 años después.

Mientras el agente sigue atrapado en la habitación roja, su alter ego macabro y sanguinario imparte el terror a su alrededor. A su vez, un nuevo asesinato será determinante para que Cooper pueda "ser liberado"... pero mucho antes, en un sótano de un rascacielos en Nueva York, "alguien" se le ha adelantado.

Ratched

Basada en la novela One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Ken Kesey, la historia se sitúa en 1947 y narra la vida de Mildred Ratched (Sarah Paulson), la jefa de enfermeras de un instituto psiquiátrico. Conocida por manejarse con autoridad absoluta y poca supervisión médica, la protagonista no es la persona favorita de los pacientes pero, de vez en cuando, Mildred muestra empatía con aquellos a quienes la vida ha tratado muy mal. Muchas veces incluso tomará el rol del ángel de la muerte, pues en su cabeza está acabando con el sufrimiento ajeno.

Con el paso del tiempo, la necesidad de mantener su posición hace que Ratched pase de una enfermera disciplinada a un monstruo asesino sediento de poder que oculta sus verdaderas intenciones: salvar a Edmund Tolleson (Finn Wittrock), un hombre que asesinó a varios miembros de la iglesia.

Bloodline

La historia se desarrolla en Islamorada, un lugar paradisíaco de Los Cayos de la Florida, al sureste de Estados Unidos, donde los Rayburn, una familia tradicional, poseen un resort turístico. La trama comienza cuando la trayectoria de los Rayburn se ve galardonada por el gobierno dando su nombre a uno de los muelles de la ciudad. Con motivo de la inauguración y, además, el aniversario de sus padres, uno de los cinco hermanos Rayburn regresa a casa.

Él es Danny (Ben Mendelsohn), considerado la oveja negra de la familia, adicto a la fiesta y la vida de descontrol cuya llegada reabre viejas heridas y envuelve la vida tranquila de los Rayburn en nuevos escándalos. El enfrentamiento más directo será entre Danny y Jon (Kyle Chandler), el menor de la familia y el más antagónico a su hermano.

Fuente: IndieHoy