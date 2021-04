Luli Gon: ´Soy nueva en el mundo de la música y lo tomo con calma´

Irrumpiendo en el mundo de la música con muchas ganas y varios estilos, Luli Gon comenzó la entrevista con Diario 13 San Juan y sobre ella dijo: “Soy muy nueva en todo este mundo de la música y trato de tomarlo con calma, conectarme con el público y las canciones”, dijo y luego sumó: “Siempre trato de dar lo mejor de mí, siendo yo misma, a veces muy introvertida y otras veces demasiado extrovertida (no tengo punto medio jaja). Así que juego mucho con eso. Me divierte”, dijo Luli al comienzo de la charla.

Luego, la joven sanjuanina se definió usando cinco adjetivos: “Soy una loca apasionada, ingeniosa, soñadora, testaruda y a veces muy indecisa”.

Muy conectada con su parte creativa, Luli habló de sus comienzos en la música: “Tengo varios momentos que marcaron mi pasión por la música: la primera fue desde muy chica, creo. En mi familia siempre hubo mucha música de por medio, yo cantaba karaokes en reuniones familiares. Recuerdo haber ido al casting de ´Showmatch´ con 6 años. Mis papas siempre vieron ese lado artístico en mí. También mis hermanos tenían una banda de rock y siempre fue algo que me marcaba. Y que sentía que era lo que me gustaba hacer”, recordó la artista.

Luego agregó: “Pero creo que el antes y después de esta locura por la música fue cuando aprendí a tocar la guitarra. En 5to año de secundaria aprendí en los recreos del colegio con una viola prestada. Empecé a hacer versiones y las subía a Instagram. Vi que a muchos les copaba y después me lancé en YouTube de una manera más ´profesional´ por así decirlo y empecé a tocar en bares, cuando se podía”, comentó.

Sin un estilo definido y paseando por varios géneros Luli expresó: “Todavía no me puedo encasillar en algún estilo. Estoy empezando a explorar lo que me gusta y lo que no. Siempre rondo por el lado del Indie, R&B, el blues, el rock, el trap, el pop y el folclore. Tengo una variedad de géneros que espero poder hacerlos y fusionarlos algún día”, detalló la entrevistada.

En un mundo en donde las mujeres se están haciendo escuchar, Luli reconoció no haber tenido problemas por su género para hacer lo que le gusta: “Las cosas en cierta forma están re cambiado para la mujer. Por dar un ejemplo hay una ley de cupos femeninos en eventos musicales, donde el 30% como mínimo, tenemos que ocupar. Y me parece fundamental este tipo de iniciativas por parte del Estado. Reconozco que faltan un montón, pero también es incentivar entre nosotras las músicas que seamos más mujeres, que nos dediquemos a esto y para así -algún día- poder llegar a una equidad próxima e ir por más”, comentó convencida Luli Gon.

Acerca de la movida musical sanjuanina, la artista dijo: “Es hermosa. Cómo dije antes hace muy poco entré en el ritmo de hacer música y la gente que he conocido de San Juan es admirable, hay una gran variedad de estilos musicales para todos los gustos. El Indie en mi percepción tiene un papel muy importante en la música que se está haciendo. Lo que me encanta que en esta movida hay mucho apoyo entre colegas. Ya sea yendo a los shows del otro o algo tan sencillo como compartir nuestras canciones, que parece poco pero es fundamental que exista la cooperación y que entre todos construyamos la identidad de la música en san juan”, comentó entusiasmada.

Consultada sobre sus proyectos actuales Luli anticipó: “Estoy por sacar mi primer sencillo. Hoy recién lo pude escuchar terminado y estoy muy ansiosa de mostrarlo. Al tema lo escribí en pandemia, el año pasado y habla un poquito de eso. El productor de la canción es ´Solo Juan´, un talentoso músico de San Juan que humildemente aceptó trabajar conmigo y le dio un gran aporte (recomiendo escucharlo). Muy contenta también, porque estamos por grabar el videoclip, junto a David Chacon, que es un cinematográfico grosísimo de la provincia y estoy muy agradecida con él por todo el trabajo que está haciendo. En junio la canción estará en todas las plataformas digitales”, confirmó Luli.

Con la sorpresiva llegada del coronavirus y posterior cuarentena, la artista dijo que el momento especial no perjudicó sus proyectos y agregó: “La pandemia fue para mí un gran descubrimiento personal ya que me encontraba fuera de mi provincia y estaba sola. Me fui a estudiar medicina al sur y quedé varada, cuando por fin pude volver a casa me replanteé si estaba haciendo lo que realmente quería hacer y me di cuenta que no. Así que decidí dejar medicina y enfocarme completamente a mi proyecto musical, tirándome a la pileta pero feliz porque por fin me pude decidir de hacer lo que siempre quise hacer”, manifestó.

Luego Luli Gon dijo: “También me paso algo hermoso que fue haber quedado seleccionada en un programa de ciudad emergente, que en realidad es un festival de Buenos Aires pero como no se hizo, convocaban bandas de todo el país para capacitarnos en el mundo profesional del músico. Me sirvió un montón entender el oficio y también el apoyo económico del premio. Me motivó un montón, conocí muchísima gente súper talentosa y generosa. Así que a mí no me fue para nada mal”.

Para finalizar, la entrevistada contó sus sueños a Diario 13 San Juan: “Tengo muchos sueños. Lo que más espero de este camino es aprender, poder llegar a conectar con mi música con muchas personas en el mundo. Y decir de alguna manera que se puede, que se puede vivir de lo que a uno le gusta y ama. Con ganas, tiempo, cariño y dedicación se puede llegar lejos siendo una buena persona”.