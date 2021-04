Andrea Terranova: ´Las mujeres necesitamos doble aprobación’

En medio de una vida acelerada en donde todo debe solucionarse ya y de manera óptima, muchas mujeres se encuentran en la encrucijada de batallar contra varios frentes pero demostrando capacidad, voluntad y sobre todo pasión en lo que se hace.

Este es el caso de Andrea “Pocha” Terranova, actual representante provincial del INT en San Juan quien, entrevistada por Diario 13 San Juan, se definió a sí misma y dijo: “Como una mujer del hacer soy apasionada por mi trabajo. Como una madre joven, una que se equivoca un montón, pero que escucha, se da cuenta, estudia, lee, observa e intenta cada día ser un poco mejor. Creo en la crianza respetuosa y cuesta un montón de tiempo y aprendizaje”, comentó Terranova quien tiene tres hijos pequeños.

Vinculada al arte desde siempre e hija del actor sanjuanino Juan Terranova, Andrea se refirió a estos estímulos y comentó: “Sí, siempre el arte estuvo cerca, porque mi papá lo estuvo desde antes que yo naciera y porque mi abuelo era pintor, amante de la música y yo pasé muchas horas de mi infancia en casa de abuela y abuelo paternos, viéndolo pintar, escuchando mucha ópera (abuela y abuelo italianxs) y viendo ballet”, recordó Pocha.

Integrante de elencos de teatro en San Juan y como bailarina de danza contemporánea, Andrea revivió los gratos momentos y dijo: “Tengo los mejores recuerdos y extraño mucho bailar, extraño mucho también los talleres de teatro y los procesos creativos de los ensayos”, comenzó diciendo. Luego agregó: “Bailé hasta el nacimiento de mi primer hija, después se me hizo más difícil. La gestión cultural fue ocupando todos los espacios, los de trabajo, los de estudio, y el resto fue ´maternar´. Actualmente solo me desempeño como docente de Cuerpo y Movimiento, en la carrera de Estudios Teatrales de la Universidad Nacional de San Juan y ahí me doy el gusto de poner el cuerpo mientras tanto. Y si, espero volver pronto y con otra perspectiva”, dijo convencida de su decisión y responsabilidades actuales.

Al frente de importantes cargos Andrea divide su tiempo entre el trabajo y su rol como madre y sobre su planificación y organización diaria detalló: “Estoy en primer lugar en el de madre y en segundo en la UNSJ y el INT. Creo que es una manera, focalizar las prioridades y lxs hijes vienen a enseñarnos a priorizar. Y por supuesto, agotada por momentos. Lxs peques demandan mucha energía y al mismo tiempo nos renuevan. Y el trabajo igual, además amo mis trabajos, me apasionan. Vuelvo renovada siempre”, dijo convencida.

Desde el 2011 en la función pública, Terranova se desempeñó primero en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan hasta 2019 y, desde 2020, en el Instituto Nacional del Teatro (INT). En estos ámbitos la entrevistada recordó que ser mujer a cargo y tener que tomar decisiones a veces puede ser cuestionado por otros: “Las mujeres generalmente necesitamos doble aprobación. Siempre hay un superior que es un varón -un presidente, un gobernador, un rector, un intendente, varios jueces varones, un cura- y así replicamos estructuras patriarcales”, comentó.

Para finalizar Andrea Terranova se refirió al avance de las mujeres en la sociedad y el reclamo por la igualdad de derechos: “Las mujeres siempre ocupamos espacios importantes solo que ahora son más visibilizados. Además conviene que los usemos, medimos fuerte en la opinión pública, el feminismo mueve la aguja electoral y hoy por hoy no pueden cajonearnos. De forma hemos mejorado, de fondo aún no. Culturalmente seguimos siendo una provincia tradicional y machista. Hay movimiento genuino de mujeres organizadas pero todavía no se traslada a cambios profundos a nivel cultural dentro de nuestra sociedad. Se está poniendo la problemática como eje en muchas políticas públicas, porque como dije, no se puede cajonear más. Es urgente…Es cuestión de tiempo, vamos camino a ese cambio”, finalizó la funcionaria.