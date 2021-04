Un viaje del ´30 al ´70 con las Cherry Queens

Tres voces femeninas se unirán el próximo 9 de abril para interpretar la música popular de gran parte del siglo pasado en un espectáculo musical de la mano de Cheery Queens.

El viaje musical estará protagonizado por tres mujeres que llegan a un bar después de un largo viaje para dar una audición. En ese lugar está el representante que les ha ofrecido un contrato para viajar por América. Allí se encuentran con dos músicas que las acompañarán en algunas canciones, pero que no parecen estar muy interesadas en lo que ellas hacen. Diversas actitudes del representante hacen que estas tres mujeres deambulen por diferentes estados de ánimo, antes de tener un resultado de su audición. La acción sucede en los años '40 en un país indeterminado.

Claudia Lepe (contralto y directora), Monika Skowron (soprano) y Paula Marco (soprano) son las integrantes de Cherry Queens, la agrupación femenina que interpreta música popular de los años '30, '40, '50 y más; estarán las acompañadas por Luz Ramírez (piano) y Camila Vaquero (trompeta).

Cherry Queens, se presentará el 09/04 a las 21 con entrada general es de $350 y está a la venta en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9:30 a 16hs. El día de la función podrán adquirirse dos horas antes del inicio del espectáculo. También están disponible a través de tuentrada.com.

El repertorio

Lollypop -Julius Dixon y Beberly Ross

To know him is to love him- Phil Spector

Be my baby - Phil Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich

Bang Bang- Cher

Rum and Coca-Cola - Lionel Belasco y Lord Invader

My Funny Valentine - Richard Rodgers

St Louis Blues - W. C. Handy

L.O.V.E. - Frank Sinatra

Blackbird - Paul McCartney

Boogly Woogly Bugly Boy- Don Raye y Hughie Prince