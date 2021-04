La nueva canción de Nirvana realizada con inteligencia artificial

Con motivo de cumplirse 27 años de la muerte de Kurt Cobain la organización canadiense acaba de crear una "nueva" canción de Nirvana utilizando una inteligencia artificial. El resultado, titulado "Drowned in the Sun", se acerca bastante a la forma de componer de Cobain, tanto en lo instrumental como en las letras. Mientras que las guitarras cargadas de chorus evocan al sonido de "Come As You Are", las letras encajan a la perfección con frases como "I don't care, I feel as one, drowned in the sun".

Por otro lado, la voz del track estuvo a cargo de Eric Hogan, frontman de una reconocida banda tributo a Nirvana de la ciudad de Atlanta. En palabras del propio Hogan, cuando la organización lo contactó para mostrarle el proyecto y pedirle que forme parte no podía creerlo: "Después de que me llamaron pensé que era todo una broma, hasta que me mandaron plata y los archivos del proyecto", confesó.

Sin embargo, el cantante aclara que no fue tarea fácil tener que replicar la voz de Cobain desde cero, sin ningún tipo de referencia melódica. "Al principio no supe qué hacer. Tenía que darle la melodía de la canción al tipo que había venido con la instrumentación hecha por la inteligencia artificial. Se suponía que tenía asumir qué hubiera hecho Kurt y cómo hubiese cantado esa canción. Desde la organización tuvieron que darme una especia de guía y, desde ahí, pude seguir", contó Hogan.

La canción forma parte de Lost Tapes of the 27 Club, un proyecto que reúne canciones escritas y tocadas mayormente por máquinas en la forma que lo hubiesen hecho otros artistas que murieron a los 27 años como Jimi Hendrix, Jim Morrison y Amy Winehouse. Cada tema es el resultado de un trabajo realizado por una inteligencia artificial que analiza aproximadamente 30 canciones de cada artista. Se estudia las melodías que se usan, los cambios de acordes, los solos y riffs de guitarras, las secuencias de batería y las letras para tratar de "adivinar" cómo sonarían sus composiciones en la actualidad.

La organización Over The Bridge funciona en la ciudad de Toronto y se encarga de ayudar y contener a músicos que pelean contra enfermedades mentales.

Fuente: IndieHoy