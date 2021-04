Miley Cyrus homenajeó a Queen

En pleno proceso de transición musical y estética Miley Cyrus recordó la banda Queen con dos de las canciones más conocidas de la agrupación liderada por Freddy Mercury.

Es por eso que en su momento de reversionar canciones populares, la rubia se animó a recordar a Queen. Fue en el Lucas Oil Stadium -en el evento de básquet Final Four NCAA 2021- en donde Cyrus interpretó "We Will Rock You", para luego seguir con el clásico "Don't Stop Me Now" que lo enganchó con su hit "We Can't Stop", dentro del cual incluyó una referencia al famoso riff de "Where Is My Mind" de Pixies.

La presentación de Cyrus impactó y fue compartida en YouTube y las redes sociales de sus fanáticos.

Fuente: IndieHoy