"La vida s-dream" una obra que llega romper estructuras

Benjamín Slavutzky durante una entrevista en Banda Ancha dio a conocer los detalles de su nueva obra. La misma es denominada "La vida s-dream", la cual es basada en La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca.

Según marcó en su relató la obra se estrenará este viernes y sábado a las 22 en la sala teatral TES va estar estrenando su último trabajo al que llamó "La vida es Dreams". Esta es una reestructura de Calderón De La Barca pero llevada a lo contemporáneo. De esta manera Benjamin, propone mezclar con el siglo de oro español con el hip hop contemporáneo.

La idea que tuvo es que el público tenga una experiencia diferente y explosiva. Al mismo tiempo resaltó que hay aristas que se mezclan entre ambas épocas y ayudó a su creación.

Posteriormente no dejo de lado el actual panorama que aqueja a los artistas. Ya que algunas medidas los afectarían gravemente. Esto se debe a que sus trabajos están circunscriptos en horarios nocturnos, por lo que no podrían trabajar.

También resaltó que en el teatro son muy respetuosos con los protocolos "ya que la afluencia de público no es masiva". Además marcó que son un sector vulnerable y una nueva restricción no los ayudaría en nada. Para finalizar dictaminó "No creó que los sectores culturales sean los principales focos de contagio".