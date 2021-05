Netflix y Amazon en contra de los premios Globo de Oro

Los gigantes del streaming Netflix y Amazon publicaron, recientemente, comunicados en donde anunciaron que frenaban toda actividad con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza cada año los premios Globo de Oro.

El pedido de las plataformas es que la asociación no haga "cambios significativos" en la diversidad de sus miembros y aumente la transparencia de su funcionamiento interno.



Se trata del más reciente episodio del creciente enojo y malestar que se vive en la industria con la HFPA (por sus siglas en inglés), luego de que en febrero pasado el periódico “Los Angeles Times” publicara un artículo en donde quedó expuesta la escandalosa información sobre su estructura constitutiva.



Lo que produjo mayor rechazo fue el dato de que entre los cerca de 90 miembros de la Asociación no hay ni un solo periodista de raza negra y este gran detalle se vio reflejado en la lista de nominaciones para los Globo de Oro de este año, que con inevitables excepciones -como la labor de Chadwick Boseman y Viola Davis en "La madre del blues"- dejó de lado elogiadas producciones creadas y protagonizadas por personas de color.

Otros de los temas que se conocieron, fue la posición de poder que ejerce la Asociación de la Prensa Extranjera, y que le permite no solo obtener acceso privilegiado a las estrellas en detrimento de otros colegas, sino también a lujosos viajes, fastuosos regalos y suculentos salarios.



Es por todo lo expuesto que el co-Ceo y director creativo de Netflix, Ted Sarandos, emitió, el sábado pasado, un comunicado público en el que anuncia que la compañía detendrá "toda actividad" con la Asociación hasta que "se hagan cambios más significativos".



Lo mismo hizo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, quien la noche del viernes dejó en claro que la compañía no estaba trabajando con la HFPA desde que estos problemas se conocieron por primera vez: "Como el resto de la industria, estamos esperando una sincera y significativa resolución antes de seguir adelante".



Agencias de representación, el colectivo Time's Up o GLAAD, que nuclea las demandas de la comunidad LGBTQ+, y figuras como el galardonado actor estadounidense Mark Ruffalo, también se sumaron a las críticas.