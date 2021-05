Netflix dio de baja a tres series de su catálogo

Es sabido que Netflix sorprende cada semana con estrenos y éxito ganadores de premios y reconocimientos, pero esta realidad también tiene su lado B de algunas historias que no logran convencer al público y, luego de un tiempo, la compañía decide cancelar la serie.

Este es el caso de tres historias que recientemente la plataforma de la N dio de baja por su baja recepción por parte del público.

Se trata de Los irregulares, The Last Kingdom y The Duchess que, según el portal Cinemablend, no dieron los frutos esperados en el público suscritor.

Las dos primeras series son Los irregulares, el drama steampunk ambientado en el universo de Sherlock Holmes y el Doctor Watson que llegaba en marzo, y The Duchess, otro drama que pudo haber sido un éxito pero que no lo fue.

La tercera en discordia es The Last Kingdom, una serie que combinaba en cierto modo con Vikings al ambientarse en la época de la invasión vikinga a las islas británicas. Su quinta temporada será la última.