El especial de Friends ya tiene fecha: cuándo se podrá ver en Argentina

Finalmente los fanáticos de Friends podrán volver a ver a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en la pantalla chica. Es por el 25° aniversario de la serie que marcó una era en la televisión de los ’90 en Estados Unidos, con fanáticos en todo el mundo.

HBO Max confirmó este jueves que el especial estará disponible el 27 de mayo. Aunque, en Argentina se podrá ver recién a partir de junio. Es cuando la señal se sumará a la grilla de los cables del país, aunque la empresa no dio a conocer la fecha exacta.

HBO Max sorprendió con el anuncio a través de un adelanto en el que se ve al sexteto camino al rodaje del rodaje. “El único en el que estarán juntos”, reza el graph mientras de fondo se oye la canción insignia de la sitcom (“I'll be there for you” de The Rembrandts) en un tempo más lento y emotivo. El programa estaba programado para el año pasado, con el lanzamiento del servicio de streaming HBO Max, pero la pandemia lo impidió y lo retrasó casi un año.

En 2020, las 10 temporadas de Friends dejaron Netflix en los Estados Unidos y se unieron a HBO Max en un acuerdo que se rumorea que le costó a WarnerMedia más de 400 millones de dólares por los derechos de la serie original.

Fuente Infobae