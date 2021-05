Alice Cooper descubrió una obra de Andy Warhol en su garaje

Hace algunos días el excéntrico cantante Alice Cooper confirmó que, de casualidad, encontró en su garaje una obra de Andy Warhol.

Se trata de la serigrafía “Little Electric Chair” de 1964 y pertenece a la serie Death and Disaster. Al parecer y por comentarios de Cooper, esa pintura de Warhol fue un regalo de cumpleaños de una exnovia del cantante que éste archivó luego de la separación con la mujer y que no recordaba.

Ahora, la misma se subastará el 23 de octubre en la galería Larsen de Scottsdale y el precio para esta subasta se estima que estará entre 2,5 y 4,5 millones de dólares.

En un momento de tranquilidad en su vida y alejado de los escenarios Cooper expresó: "Me sorprende que no se haya perdido, ya que nos hemos mudado muchas veces". Acerca de la decisión de subastar la obra el artista dijo: "Simplemente no encaja en esta casa en Arizona. Es una cosa más al estilo Nueva York, Los Ángeles o Londres".