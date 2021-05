Ana Belén Toledo: ´Maternar es una decisión y no ser madre no es ser menos mujer´

Con una voz cautivante y una personalidad única, Ana Belén Toledo aceptó sumarse a la propuesta de “Mujeres Activas” y contarnos su historia.

En su presentación Toledo dijo: “En lo personal como mamá de Misael, somos monoparentales, materno sola. Una experiencia fuerte que me forjó a hacer valiente. En lo profesional me presento como: docente en educación musical, directora de ´Tiempo de Canto Instituto´, productora de contenidos en ´Cultura Inquieta´(FM Light), empleada municipal, profesora de gestión cultural y prácticas profesionalizantes y consultora en desarrollo de proyectos artísticos multiplataformas”, detalló.

Ante el pedido de Diario 13 San Juan de definirse con cinco adjetivos, la entrevistada dijo ser: solitaria, apasionada, visceral, amable y creativa.

La decisión de ser madre monoparental fue un momento especial en la vida de Ana Belén y quiso compartirlo al decir: “Después de 3 años de matrimonio no quedaba embarazada y cuando me hice ver me dijeron que tenía un problema con la insulina que al subirse elevó la prolactina y me dejó estéril. Después que me divorcié empecé a buscar médicos, tratamientos, clínicas y era como imposible en ese momento. Entonces empecé a trabajar muy fuerte y ahorraba todo un año, me hacían el tratamiento que es muy invasivo, es todo una explosión hormonal, medicamentos, nutrientes… y no prendía, así estuve varios años”, comenzó diciendo Ana y luego agregó: “Hasta que finalmente se produjo el milagro, por eso somos monoparentales. Por ahí hago chistes porque digo: ´lo único gratis en el mundo (quedar embarazada), yo lo tuve que pagar´. El tema de la maternidad es cultural, en mi generación es como que ser madre es la plenitud de la mujer y hoy entendemos que no es así, que maternar es una decisión y no ser madre no es ser menos mujer ni menos feliz si no se elige. También hice trámites de adopción y no calificaba porque tenía que tener casa propia, un sueldo tremendo así que tampoco podía acceder a esa opción”, relató Toledo.

Dedicada exclusivamente a temas relacionados con el arte, Ana Belén aseguró que se sintió atraída por la cultura a los 8 años de edad cuando formaba parte del coro de niños municipal en Capital.

Al frente del programa radial “Cultura Inquieta” (FM Light), la entrevistada dijo: “Nosotros lo que hacemos es honrar a nuestros invitados, no tomamos solamente a la noticia, ni al hecho artístico o la información, vamos por la parte humana, porque para mí dedicarse a la cultura y a todas las formas culturales es ser muy valiente para crear una industria que nos tiene que llevar a una monetización. A nuestras invitadas mujeres les regalamos un ramo de flores para honrarlas, celebramos su vida y lo que hacen, a los varones les obsequiamos un vino especialmente seleccionado que tiene que ver con el carácter del invitado. También obsequiamos el ramo de la abundancia que está armado con flores, frutas y verduras que declara prosperidad”, detalló sobre el funcionamiento del ciclo.

Acerca de la pasión de las mujeres por temas culturales y su participación en casi todos los ámbitos, Belén dijo a Diario 13 San Juan: “Aún cuesta que se ponga a la mujer en valor o igualdad de oportunidades. Creo que es necesario aplicar la paridad de género en todos los ámbitos”, detalló y luego recordó situación de discriminación vividas por su género: “En 20 años de carrera profesional muchas veces y ahora lo veo con más claridad. Antes no lo entendía y me culpaba por falta capacidad”, reconoció.

Con muchos proyectos en mente Toledo mencionó: “Llevar al instituto a todos los departamentos. Que cultura Inquieta llegue a un multimedio y que la consultora desarrolle artistas emergentes”. Acerca de sus sueños Ana Belén finalizó la entrevista mencionando: “Estoy viviendo cada uno de ellos en distintas etapas y tener el lugar propio, sin alquilar es mi máximo sueño en lo profesional. Me gustaría inspirar a las personas a creer en los deseos de su corazón y hacerlos realidad”.