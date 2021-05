Otro edificio histórico al borde del derrumbe por el terremoto de enero

El terremoto del pasado 18 de enero le puso un ultimátum al Museo Histórico Provincial Agustín V. Gnecco. Parte del antiguo edificio, construido a principios del siglo XX, quedó inhabitable por los daños sufridos con el remezón. Más que nunca, se trabaja para desalojarlo y que avance el proyecto de consolidación. Incluye demolición de viejas construcciones.

En diálogo con Diario 13, el director Carlos Campodónico explicó que una parte será tumbada para hacer la ampliación del edificio. 'Al avance de eso no lo manejamos nosotros pero me parece que estaría muy bueno, muy interesante. Es un proyecto que se pensó hace años y lo que nosotros hemos hecho es ajustarlo en base a las nuevas necesidades', contó.

En este sentido, destacó que al ser un edificio de planta libre, el diseño será reorganizado pero el proyecto mantendrá los mismos metros cuadrados y una distribución similar. 'Lo que pasa es que ese proyecto estaba pensado para hace 10 años, hoy el museo es otro sobre todo por la gran cantidad de donaciones que hemos recibido', se explayó.

Proyecto de ampliación y consolidación

En cuanto al no avance del proyecto en los últimos años, Campodónico sostuvo desconocer los motivos ya que él está en el cargo desde marzo de 2020, cuando lo nombraron director para realizar el inventario del museo. 'El terremoto nos cambió la estructura de trabajo, continuamos el inventario y a la vez estamos preservando las piezas para trasladarlas', agregó.

El edificio fue construido entre 1916 y 1922, motivo por el cual sus estructuras no son sismoresistentes, sino que fueron levantadas con ladrillos sin columnas. 'Era lógico que después de varios terremotos las estructuras lo sintieran. Ha tenido daños generales, que son grietas en mamposterías y desprendimientos de cielorraso', detalló el director.

Ante esto, el INPRES junto a Planeamiento, el Centro de Ingenieros y Bomberos, sugirió que un sector del edificio no sea habitado. Mientras que en la zona que sí se puede ocupar es donde están trabajando los empleados del museo actualmente. 'Ya veníamos trabajando en desarmar esas salas así que gracias a Dios no tuvimos daños patrimoniales', remarcó.

Ingreso por Av. Rawson

Ahora, cuando el Ministerio de Turismo lo disponga, se tiene que hacer una consolidación del edificio, de lo cual se encargará la Dirección de Arquitectura, una vez que el personal del museo entregue el edificio. 'A las fechas las maneja Cultura, lo único que hacemos nosotros es continuar con el reinventario y por otro lado con el embalaje', explicó.

Campodónico destacó que cuando se hace la consolidación no se puede estar adentro, por lo cual están trabajando en embalar el museo, tarea que no es fácil ni de un día para otro, según señaló. 'Los elementos no van uno arriba de otro, tenemos desde estampillas y dientes hasta un caballo de la Talabartería García. Manejamos todo tipo de volúmenes', recalcó.

Sobre las piezas, el director manifestó que cuando los trasladen a un edificio nuevo las llevarán. 'Estamos en una provincia de sismicidad muy alta, entonces tenemos que tenerlas bien protegidas, más en este edificio que ha sufrido daños. Hemos trasladado la colección y las donaciones a la zona habitable pero ahí no van entrar todas', advirtió.

Asimismo, sostuvo que a las cerca de 300 mil piezas las han priorizado por igual, ya que cada área maneja su inventario para el fichaje y guardado. 'La documentación histórica ya está embalada en cajas especiales, los juguetes también, la biblioteca en un 80% y la hemeroteca también está muy avanzada, solo quedan los objetos gigantes y pesados', expuso.

Las piezas frágiles de vidrio, cristal, porcelana y loza van en papel y pluribol (bolsas de bolsitas de aire), que las amortigua en movimiento. 'Gracias a Dios nada se dañó, ni durante el terremoto ni en el embalaje porque tenemos personas capacitadas para ello. La tarea de desembalaje será cuando estemos en un lugar nuevo', avisó Campodónico.

Sobre cuándo y dónde serán exhibidos los objetos, reparó que aún no están en esa etapa porque se desconoce a qué lugar serán trasladados. 'Ahí veremos qué podemos o queremos mostrar, estamos repensando el museo en base a todas las piezas. A eso nosotros no lo manejamos, tenemos una tarea de la cual no nos podemos salir, no podemos estar en todo', consideró. Portón de ingreso por calle General Paz

ÚLTIMAS DONACIONES

• Señor Manuel Rivera lleva más de 1000 piezas donadas, desde estampillas a objetos de la vida cotidiana.

• Artista plástica Silvina Martínez donó fotografías, libros y revistas de su padre.

• Señora Josefina Mirazo Lima, sanjuanina que vivió afuera de la provincia, donó material de su padre que fue un bodeguero mendocino con mucha intervención en San Juan.

• Familia Lloveras Quiroga donó material de Mario Quiroga, docente jachallero con trascendencia en Buenos Aires.

• Paola Campodónico Videla donó papeles de las marcas de las bodegas y elementos de escritorio de la bodega Francisco Campodónico. Todavía queda parte de esa bodega en calles Rivadavia y Pueyrredón.

• Sobrina de Zenón Hidalgo, que era el piloto que trasladó heridos a Córdoba y Mendoza después del terremoto de 1944, donó un libro escrito por él.

• Liliana Ruiz Díaz donó un tensiómetro y elementos de su madre Haydee Uliarte, la primera enfermera sanjuanina de la Cruz Roja que se subió al tren y llevó heridos a Mendoza.

• Donación de Pérez Aubone, familia sanjuanina radicada en Buenos Aires. Quien lo heredó fue la Asociación Sarmientina de Buenos Aires y la doctora Nilda Ferreyra trajo 300 fotografías de San Juan y documentos históricos.

Con las donaciones se hace un inventario, un fichaje, un acta de donación y se trasladan al área correspondiente, donde se guardan. Esquina de Av. Rawson y General Paz

El Facebook Museo Histórico Provincial Agustín V. Gnecco es un museo virtual, donde se publican piezas y donaciones.