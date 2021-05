El dibujante Liniers fue convocado por Viacom CBS

Recientemente el historietista y pintor argentino Liniers, firmó un contrato con el conglomerado comunicacional estadounidense Viacom CBS, para adaptar su serie de tres libros “Flores Salvajes” con los que rinde un homenaje a la infancia y la imaginación.

“Estoy ilusionado de ver crecer esta historia en nuevos espacios de la mano de talentosos animadores y escritores”, dijo Ricardo Siri Liniers en un contacto con Telam.



El libro narra la historia de tres hermanas, que se embarcan en una aventura para explorar una isla misteriosa y la más pequeña de la familia no quiere que la dejen atrás. La inspiración que llevó al artista a crear esta historia fue una fotografía que Liniers les tomó a sus tres hijas pequeñas, mirando la selva en Yucatán.



“Es un honor para el estudio poder trabajar con un artista tan talentoso que trasciende fronteras y llega a públicos tan diversos. Estamos muy ansiosos por darle vida a esta increíble historia, además de generar nuevos proyectos en conjunto”, manifestó Federico Cuervo, vicepresidente senior y director general de VIS Americas, una empresa de Viacom.





Liniers lleva publicado más de 30 libros. Sus trabajos como ilustrador y dibujante varían desde afiches de películas y etiquetas de vinos hasta tapas para la prestigiosa revista The New Yorker. Además, originales de sus trabajos y pinturas se exhibieron en las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Madrid.



En 2018 tuvo su primera gran muestra de originales en “The Society of Illustrators” en la ciudad de Nueva York y actualmente reside en Estados Unidos.

