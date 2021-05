Vuelta al ruedo: el regreso de Chano a la música

Luego de mucho tiempo sin estar en la escena musical argentina, Chano Charpentier presentó un adelanto de lo que será su nuevo disco.

El ex líder de Tan Biónica trabajó en un contexto de pandemia y compuso un nuevo trabajo que promete ser sorprendente para sus fanáticos.

“Mecha” es el adelanto recientemente presentando a través de las plataformas virtuales por el polémico artista. Fue compuesta con la producción de Renzo Luca Chiumiento, el productor conocido por sus trabajos en el mundo del trap y contribuyó a que el músico pudiera "salir del mundo del trap".

“Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento, y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo”, expresó Chano quien también se refirió al lanzamiento del videoclip dirigido por Juan Chappa inspirado en la sociedad de hoy y su relación con redes sociales como Instagram.



“La pasé muy bien durante la grabación del video, estaba muy contento. Las referencias para hacerlo me las pasó Juan y realmente me sorprendió”, concluyó.

Fuente: TELAM