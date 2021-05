Green Day, Pato Lange y Garbage presentaron nueva música

En plena pandemia de coronavirus, los artistas siguen trabajando y grabando virtualmente y así su música llega a sus fanáticos que esperan ansiosos la novedad.

Es el caso de bandas como Garbage, Green Day y Pato Lange entre otros.

Las novedades son:

Garbage – “Wolves”

Shirley Manson y compañía estrenaron el segundo corte del esperado sucesor de Strange Little Birds (2016), y el poderoso grito social “The Men Who Rule the World”. El nuevo videoclip contó con la dirección del cineaste, animador y pintor chileno Javi Mi Amor. “Wolves” aborda las revueltas callejeras en Chile que tuvieron tanta repercusión internacional por el avasallamiento de los derechos humanos. Su nuevo álbum de estudio No Gods No Masters saldrá a la luz el próximo 11 de junio.

Green Day - “Pollyanna”

La pandemia no mantuvo quieto al emblemático trío pop-punk estadounidense. El año pasado no solo presentaron Father of All Motherfuckers -su decimotercer álbum de estudio-, sino que Billie Joe Armstrong publicó el disco de covers No Fun Mondays. Ahora, para seguir manteniendo altas las expectativas de sus seguidores tras “Heres Comes The Shock”, compartieron “Pollyanna” que remite a los mejores momentos de Green Day.

Pato Lange – Tango en NYC

El compositor, guitarrista y cantante argentino estrenó el flamante sucesor de Ahora (2015). Tango en NYC es un conjunto de nueve piezas que recorre un amplio abanico de sonoridades de décadas pasadas y abarca elementos del funk, la new wave, el pop-punk y el rock nacional. El segundo disco de Pato Lange cuenta con varias colaboraciones de referentes de la escena indie actual como Facu Iñigo, Juanito El Cantor, El Chacal & Los Alpes Floreados, Juku Ares y Francisca Moreno Quintana.