Pepe Peña, el operador que le dedicó 45 años a su pasión por la radio

Uno de los sanjuaninos sinónimos de radio sin dudas es el. Pepe Peña, el histórico operador de Radio Colón que lleva 45 años en su trayectoria, la cual día a día sigue construyendo por su amor por la profesión. ‘Mi pasión es la radio’, comentó en Compacto 13 el hombre que desde la perilla es uno de los encargados de que la famosa ‘magia de la radio’ llegue a las casas de los sanjuaninos.

El nacimiento de la pasión por la radio para Pepe se remonta a sus tiempos post escuela primaria, cuando instalado en Mendoza con su familia, acompañaba junto a su hermano a un hombre que reparaba los equipos de un boliche. En esas noches de locales bailables con el cómo espectador detrás de la consola de aquel momento, el amor por esa magia llamada radio empezaba a despuntar en su vida.

Luego de algunos años, ya instalado en San Juan, de la mano de un histórico de la radio sanjuanina, como era Alfredo Molina, bajó los 19 escalones de Radio Colón, que por aquel entonces estaba ubicada en calle Mendoza, y fue presentado a los que luego serían sus grandes maestros en la profesión como Marcelo Vallejos, Marcelo Sarmiento y Raúl Olivero. El sueño para el empezaba a hacerse realidad.

‘En mis comienzos administraba los sonidos inventando cosas, porque en aquella época había que inventar. Hoy hay sistemas que cambiaron totalmente el fenómeno de la radio, pero en aquel entonces con una consola de tres perillas el sonido era maravillo’, expresó entusiasta Peña, tras volver en el recuerdo a sus años mozos.

Los inicios del histórico operador, eran tiempos en que las orquestas o grupos musicales se presentaban en vivo en los estudios de las radios interpretando sus mejores repertorios. Una especie de teatro viviente, al cual los artífices humanos tenían mucho que ver en esa magia de la radio. ‘No había discos para colocar, ni tantas noticias que dar, habían orquestas y grupos musicales que eran la única forma de que hubiera música en las radios de la provincia’, rememoró con una tímida sonrisa.

Los relatos de Pepe en la nota parecen tomar vida cuando los evoca para trasmitirlos. El sufrimiento con los discos de pasta, a los que tenía que tratar con delicadeza porque eran muy frágiles. Colocar uno de estos discos era una acción de mucho cuidado, según aseguró. La llegada de la grabadora de cinta abierta fue toda una novedad, como todos los pasos en materia de tecnología que fue dando la radio sanjuanina.

En la actualidad, en el ejercicio diario de su pasión como operador, una tarea lo tiene ocupado dentro de la memorable emisora de la provincia. Pepe está en la ardua tarea de llevar música desde los discos y casettes, a las computadoras. Sin dudas, el tiempo invertido en este trabajo denota claramente su amor por la profesión.

‘Los domingos, mientras espero a mis hijos a almorzar escucho música, lo que me hace viajar en el tiempo. Son melodías que ellos no conocen y que yo tuve la posibilidad de sentirlas y que me han trasformaran. Lo disfruto plenamente, la radio me dio muchas posibilidades’, contó emocionado el operador con más de cuatro décadas de laburo radial.

Elevando un poco su celular por arriba de sus hombres, el hombre de radio afirmó que, si bien tiene más de 6 mil temas almacenados en él, los cuales puede utilizarlos cuando quiera, no puede en el aparato tener la voz de locutores y periodistas, con información y entretenimiento. ‘Por eso digo que la radio no morirá jamás, porque la podés llevar a todos lados’

Con sus 45 años en las consolas de Radio Colón, Pepe tan feliz, como aquel primer día que bajó los 19 escalones de la gran emisora sanjuanina para darle comienzo a su carrera en el medio. El experimentado operador, con cientos de anécdotas en el lomo, asegura no haber perdido el entusiasmo, y que cuando alguien le pregunta si no se cansó ya de hacer lo mismo todos los días. Resueltamente responde que nunca le produjo aburrimiento, puesto que es consciente de que es un nexo entre la gente y la música. Pepe, es consciente de que es un histórico en la radiofonía sanjuanina y está feliz de celebrarlo con su ‘laburo’ día a día.