´Origen´ lo nuevo de Juanes en un viaje a la infancia

Para sorpresa de sus fanáticos, Juanes lanzó su disco "Origen", en donde realiza un viaje a sus orígenes y toma canciones de la música folclórica de su país, de Carlos Gardel, Fito Páez y Juan Luis Guerra que influyeron en su formación musical cuando era un niño. Por si esto fuera poco, el músico también presentó un homónimo disponible que se puede ver en la plataforma Amazon Prime Video.



"Ese amor por la música que me inculcaron en casa, de mi hermano que era demasiado fan de Gardel, de Abel Visconti, de Los Chalchaleros, de Lucho Gatica, de los Panchos y, en fin, de la música colombiana por supuesto. Eso hizo click en mí, resonó en mí, y fue cuando me conecté con la guitarra y el canto a través de esas canciones populares", dijo Juanes en una amena entrevista con Télam sobre sus comienzos en la música.

Para este nuevo trabajo el artista trabajó junto con el productor argentino Sebastián Krys y diseñó esta selección de canciones que incluye temas de figuras de la música folclórica centroamericana como Joe Arroyo, Julio Jaramillo, Familia André, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra y el mexicano Juan Gabriel.



De nuestro país, el reconocido artista tomó "Volver" de Gardel, una leyenda en el Medellín en el que nació el artista, y “El Amor después del amor", de Fito Paéz en una versión inesperada.



Y en eel cambio de canciones rockeras a ritmos caribeños también incluye a "Todo hombre es una historia", de la banda metalera colombiana Kraken; "Could You Be Loved", de Bob Marley; y "Nos Dieron las diez" de Joaquín Sabina.



En el documental, Juanes comienza a indagar sobre la palabra “origen” y acuda a Páez, Guerra, Sabina y a Ziggy Marley para encontrar el significado sobre lo que está hecho su nuevo y sorprendente trabajo.