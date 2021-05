Tres series cortas para ´maratonear´ el fin de semana

En una época complicada por el Covid 19 y con expresas recomendaciones de quedarnos en casa, Netflix comunicó tres series cortas para comenzar y finalizar este mismo fin de semana.

Las recomendaciones son:

Godless (siete episodios de 60 minutos cada uno)

Es el año 1880 y el criminal Frank Griffin (Jeff Daniels) y su banda de delincuentes tienen solo una misión en la cabeza: cobrar venganza contra Roy Goode (Jack O'Connell). Aunque en el pasado Frank consideró a Roy como un hijo, cuando este último traiciona la hermandad, se vuelve el mayor enemigo de la banda y de su líder en específico, por lo que ahora éste se encuentra persiguiendo a su némesis a toda costa, asesinando a cualquiera que se ponga en su camino, sin importar si es hombre, mujer o niño.

Mientras Roy sigue escapando, logra encontrar refugio con la dura viuda Alice Fletcher (Michelle Dockery) en el pequeño pueblo de La Belle (Nuevo México), lugar que es gobernado principalmente por mujeres después de que la mayoría de los hombres murieron en un accidente minero. Cuando los habitantes de La Belle descubren que Griffin se encuentra camino al pueblo para terminar con la vida de Roy, todos se unen -incluyendo al joven alguacil Whitey Winn (Thomas Brodie-Sangster)- para tratar de defender su hogar.

After Life (doce episodios de media hora)

After Life es una comedia oscura que sigue la historia de Tony Johnson (Ricky Gervais), quien tenía una vida perfecta hasta que su esposa, Lisa (Kerry Godliman), muere de repente. A partir de ese trágico momento, Tony cambia completamente, se vuelve una persona apenada y con una actitud muy impulsiva.

Así, el desconsolado viudo llega hasta pensar en quitarse la vida, pero decide seguir viviendo y castigar al resto del mundo haciendo y diciendo lo que quiere, lo que provoca que gente de su alrededor intente hacer regresar al chico agradable que conocían.

I Am Not Okay with This (siete episodios de unos 24 minutos cada uno)

Basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Charles Forsman, la historia gira en torno a Sydney (Sophia Lillis), una joven depresiva de quince años que lidia con el extraño poder de infligir dolor físico a los que la rodean cuando la ansiedad se apodera de ella.

Además de tener que vivir en esta inoportuna realidad, la muchacha también debe mantener el secreto de que ama a su mejor amiga, Dina (Sofia Bryant). Junto a Sydney, su grupo de amigos tendrán que lidiar con los problemas y situaciones típicos de alguien de su edad: cómo sobrevivir la secundaria, sobrellevar los problemas familiares y descubrir su sexualidad.