Fabricio Montilla participará con su música en un documental

“El señor de los árboles” es el documental, que se está por estrenar en donde Fabricio Montilla participará con su música.

El tema elegido por el director de la historia quiso que el tema “Los árboles” del cantante y compositor sanjuanino cierre este relato particular.

El argumento, trata sobre el sueño de un hombre hecho realidad, que durante más de 40 años fue germinando semillas que traía de sus viajes.

Un lugar único y especial en las sierras cordobesas donde conviven en paz y armonía más de 400 especies de árboles, provenientes de diferentes partes del mundo.

Un museo a cielo abierto en el corazón de nuestro país y un hombre colmado de experiencias y aprendizajes que nos abre las puertas. Reflexiones para vivir en un mundo más ecológico y armónico. Aprendiendo de nuestros ancestros, los árboles.

En contacto con Diario 13 San Juan, Montilla comentó: “No es la primera vez que mi música participa de otro proyecto. Mi música fue parte de una serie de la Univerisidad de Ushuaia llamado ´Diario de Ciencias´ y también participé con mi música de una película titulada ´La Antena´. En esta ocasión, me contactó Severo Callaci que sabe de mi vinculación con el teatro y me contó que estaba terminando el documental y quería usar mi canción ´Los árboles´”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Me puse muy contento con la convocatoria porque es una canción del 2014, del disco ´El mundo está lleno de pájaros´. Lo loco es que todas estas producciones en las que participé no son de San Juan, como dice el dicho ´nadie es profeta en su tierra´, inclusive en la TV Pública usó varios temas míos para un evento deportivo. A veces acá no somos nadie y en otros lugares reconocen nuestro trabajo”, comentó.

El documental sobre Luis Laurino y La Tormentosa es presentado por Toia&Callaci y dirigido por Agustina Toia y Severo Callaci.

Ficha artística

Con Luis Laurino

Dirección Agustina Toia y Severo Callaci

Cámara

Agustina Toia

Sonido directo

Severo Callaci

Música original

Homero Chiavarino

Canción

Fabricio Montilla

Postproducción de Sonido

Ernesto Figge

Animación

Pablo Cano

producción general Toia&Callaci