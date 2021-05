Stranger Things: apareció un misterioso adelanto de la cuarta temporada

La plataforma de la N sorprendió a sus suscriptores al difundir un nuevo avance de la próxima temporada de la serie Stranger Things.

La historia protagonizada por Millie Bobby Brown tiene un nuevo capítulo que finalizó luego del parate que tuvo la producción por la llegada de la pandemia del coronavirus.

El segundo tráiler de la cuarta temporada anuncia el rumoreado regreso del Dr. Martin Brenner, interpretado por Matthew Modine. El vídeo parece estar ambientado en el Laboratorio Nacional Hawkins dirigido por Brenner, donde criaba, entrenaba y realizaba experimentos con niños con habilidades psicoquinéticas, entre ellos Eleven (Millie Bobby Brown), que le llamaba papá. "Hoy tengo algo muy especial planeado para ustedes", les dice a los chicos.

Al final del teaser, cuando la cámara se detiene frente a una puerta con el número 11, se escucha al Dr. Brenner (cuyo rostro no se ve en ningún momento) preguntar: "¿Me estás escuchando, Eleven?", mientras ella abre los ojos.

Los fanáticos impactados con el nuevo avance dudan que y no puede determinar si se trata de un flashback, un sueño, si Eleven ha sido capturada y encarcelada de nuevo por el médico que, supuestamente murió en una temporada anterior.

Además del impactante suceso del nuevo tráiler se anunció el ingreso de ocho nuevos miembros en el reparto: Jamie Campbell Bower (The Mortal Instruments: City of Bones, Sweeney Todd), Eduardo Franco (Booksmart, The Binge) y Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End).

En la cuarta temporada también aparecerán el icono del terror Robert Englund (Pesadilla en Elm Street, V), el ex actor de Game of Thrones Tom Wlaschiha, Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) y Nikola Djuricko (Genius, In The Land of Blood and Honey).

El elenco se completa con Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Cary Elwes, Jake Busey y Francesca Reale.