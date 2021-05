Edita Sigalat: ´Mi sueño es tomarme la vida con más tranquilidad’

El encanto y la pasión en sus palabras transmiten el amor por el arte. Edita Sigalat no descansa, y en cada proyecto que surge en su mente pone su energía y todo su entusiasmo hasta concretarlo.

Entrevistada por Diario 13 San Juan, la artista se presentó a sí misma y dijo: “Siempre me presento con mi nombre, porque mi nombre como es raro llama la atención. Siempre digo Edita y de ahí tengo como cinco minutos para presentarme porque el nombre como es distinto, es raro hace que la gente empiece a preguntar y eso se convierte como en un juego… ¿Erica? ¿Elisa? ¿Edith? Ahhh, no conozco ese nombre, que raro… conozco una Edita de 150 años más o menos… porque todas las Editas que alguien conoce tienen muchos años, así que la presentación se vuelve muy graciosa. Y mi apellido Sigalat también genera dudas y preguntas sobre su origen, es divertido”, comenzó diciendo.

A continuación, la entrevistada eligió cinco adjetivos para calificarse y señaló que era práctica, concreta, operativa, rápida y autoexigente.

Edita es gestora cultura y apasionada por los títeres junto a su pareja David Gardiol llevan adelante la Fundación Títeres en Serio que también tiene una sala en donde se realizan eventos culturales relacionados con el teatro, la danza y la música: “La pasión por ´Títeres en Serio´(TeS) comenzó cuando nuestros caminos con David Gardiol se reencontraron. Con él nos conocimos cuando éramos solteros, después cada uno tomó su rumbo y en el 2008 nuestros destinos se volvieron a cruzar tanto en el amor como en lo profesión”, comenzó diciendo la artista.

Luego agregó: “Empezamos a laburar y somos unas máquinas, porque a mí se me ocurren las ideas y él las va cerrando o, por el contrario él tiene mil ideas creativas y yo las voy resolviendo aunque a veces, me vuelvo loca porque son demasiado creativas, pero así trabajamos y vivimos porque somos un complemento muy potente”, detalló Edita su continuo trabajo por el arte local.

El espacio teatral que Edita y Gardiol llevan adelante tiene varias propuestas que la entrevistada detalló: “Nosotros cuando pensamos el proyecto queríamos ponerle mucha identidad en los títeres con las puertas abiertas a toda la comunidad teatral. Todavía no logramos tener mucha programación de títeres porque inauguramos en el 2019 y durante un año de transitar con el público vino la pandemia. ´Títeres en Serio´ es un espacio abierto a toda la comunidad de teatro, de música y de danza para que puedan expresarse en este espacio”, comentó entusiasmada.

Acerca de la llegada de los títeres a su vida, Edita comentó: “Primero elegí a David y los títeres vinieron por añadidura, yo tengo el título de docente y de a poco sin darme cuenta y aprendiendo de David me fui convirtiendo en Gestora cultural”, comentó.

Acerca de su familia Edita dijo: “Soy madre, tengo una hija de 24 años de un matrimonio anterior y con David nos conocimos cuando éramos solteros y luego la vida nos juntó cuando yo estaba divorciada y él viudo. Él tiene tres hijos y me hice cargo de los cuatro, los tres de él y la mía y en menos de nueve meses, tuve cuatro hijos. Todos de edades parecidas y me hice cargo de ellos adolescentes y con todo su duelo y dolor. Siempre nos llevamos muy bien nos queremos muchísimos, somos una familia ensamblada con mucho dolor, por lo vivido por los chicos y mi hija que tuvo que compartir a su madre de repente. Tenemos una familia muy hermosa y estamos muy orgullosos de nuestros cuatro hijos que son independientes y profesionales y ya no viven con nosotros”, detalló la gestora.

Las mujeres, tanto en el arte como en los distintos ámbitos de trabajo comenzaron a ganar espacio y sobre esa conquista la entrevistada dijo: “Creo que cada vez hay más mujeres empoderadas que están sacando lo mejor de sí para llevar adelante sus proyectos. Todavía falta para lograr el lugar que merece. Han sido muchos años de patriarcado y hay muchas costumbres que están naturalizadas que debemos cambiar”, comenzó diciendo y luego se refirió a la discriminación y agregó: “En el día a día uno se encuentra con pequeñas discriminaciones que te descolocan, que te hacen ruido y hay que estar muy atenta para seguir adelante. Como está tan naturalizado hay situaciones pequeñas de discriminación que no debemos dejar pasar”.

Con la intención de seguir su vida vinculada al arte, los títeres y su familia, Edita cerró la entrevista confesando su más grande deseo: “Mi sueño es tomarme la vida con más tranquilidad y tener tiempo de ocio”.