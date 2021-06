Willy Crook sufrió un ACV y está en coma

La noticia impactó al mundo de la música nacional porque, en la tarde del miércoles, se supo que Willy Crook estaba internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un ACV.

La encargada de prensa del artista, Paula Alberti envió a los medios un comunicado con la información de último momento: “Con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Crook ha sufrido un ACV en el día de ayer. El último parte médico indica que fue trasladado de terapia intensiva a la unidad ACV especializada, sigue en coma farmacológico, respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas. Familia, amigos, músicos, colaboradores, fans, pedimos por su pronta recuperación”, detalló el comunicado.

“¡Vamos Willy! Estamos junto a vos en nuestras oraciones y pensamientos positivos. Los mantendremos informados”, finalizó el mensaje de la mujer del staff de Crook.

Sin lugar a dudas, Crook es el referente máximo del underground en lo referente al funk, soul y el r&b. El artista cuenta con una vasta trayectoria en la música al ser parte, desde 1982, como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Me fui porque me hervía la cabeza de ideas musicales y con los Redonditos no podía llevarlas a cabo. Me consumían mucha energía. Todo era Lennon y McCartney, es decir, Beilinson y Solari. Yo había amagado irme bastante antes. Me acuerdo que me le planté a Skay (...) Presenté mi renuncia y nadie me dio bola. Agarré mi saxo, bajé las escaleras de la casa de Soler para irme y cuando estaba en la calle me arrepentí. Me dije: ‘No me voy un carajo’. Subí, y otra vez: nadie me dio pelota. No me tomaban en serio. Tenía veintipocos años: era un pequeño imbécil. Ahora soy un gran imbécil. Después sí me fui: me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio. Tuve ese extraño gesto artístico, que me enseñaron ellos. Igual, los quiero a los tres”, manifestó Crook sobre la banda de Solari en el libre “Fuimos Reyes. La historia completa de Los Redonditos de Ricota”, de Pablo Perantuono y Mariano del Mazo.

A la espera de buenas noticias, los fanáticos del músico siguen escuchando sus canciones y orando para que todo termine de la mejor manera.

Las redes sociales, sobre todo Twitter, manifestaron su dolor por lo ocurrido y homenajearon al músico con fotos y mensajes de amor.

