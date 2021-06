The Strokes se presentó en Nueva York a sala llena

Luego de un año de encierro y aislamiento la banda The Strokes tocó en un lugar cerrado y con la capacidad máxima permitida de fanáticos.

Esto ocurrió en Nueva York en el primer show con asistentes vacunados. La presentación tuvo como finalidad recaudar fondos para Maya Wiley, candidata a la alcaldía de la ciudad y con quien la agrupación ya colaboró en ocasiones anteriores.

El recital contó con la participación de invitados como Dev Hynes de Blood Orange, el humorista John Mulaney y la representante del Congreso Alexandria Ocasio-Cortez. Este show marcó sin dudas un antes y un después de las presentaciones presenciales desde el comienzo de la pandemia.

La banda interpretó 16 canciones dentro de las que se encuentran temas icónicos de su repertorio como "Is This It" y "Reptilia", y piezas de The New Abnormal (2020), disco que los hizo merecedores del Grammy al Mejor Álbum de Rock.