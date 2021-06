Jonathan: el joven escritor argentino que busca llegar a miles con sus poemas

Jonathan Monserrat es una de las nuevas promesas de la lírica a nivel Nacional. Este hombre de Buenos Aires asume que la escritura es parte de su vida desde que tiene memoria. Sus inicios creando historias son los que lo motivó a cursar la carrera de redacción de textos, en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea.

Allí supo destacarse para posteriormente hacerse lugar en medios de comunicación para escribir sobre literatura. Sin embargo, le quiso dar un giro a su vida y publicó su primer libro, donde muestra sus creaciones poéticas.

Su primer trabajo literario es "Somos Puentes", el cual fue lanzado en el 2021, y el mismo está disponible en formato digital y versión papel.

Este joven escritor indicó a Diario 13 que sus mayores inspiraciones están impregnadas en “la sociedad, las personas con las que me cruzo. Me inspira el amor como puente que une, que permite generar vínculos afectivos sanos y fuertes”. En tanto sus referentes son: Khaled Housseini; Mario Benedetti; Osvaldo Soriano.

¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿La pandemia afectó?

Fue un proceso largo, ya que “Somos puentes” es un poemario con cincuenta y dos poesías que escribí durante distintas etapas de mi vida. Hay poesías que las hice cuando era adolescente; otras, como “Mates y poesía”, son del 2020. Hasta el momento que decidí publicar, el libro pasó por muchísimas revisiones, correcciones, borradores, sugerencias de editores.

Noticias Relacionadas Una editorial independiente sanjuanina en el Festival Internacional de Poesía de Rosario

¿Por qué elegiste escribir poesía?

Siempre me gustó y me sentí más cómodo con la escritura de la poesía. Me parece un gran desafío y un hermoso género literario en el que uno puede expresar tanto con algunos versos, con metáforas y otros recursos que generan una estética visual y sonora singular.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

En este momento, estoy escribiendo un segundo libro, que está enfocado más a problemáticas sociales como las desigualdades, las vulnerabilidades. Pienso también, a futuro, en seguir formándome como docente y publicar ensayos educativos acerca de mis experiencias en el aula.

¿Qué consejo les darías a escritores novatos?

Lo importante es que se sientan seguros de lo que escriben y que estén dispuestos a recibir críticas constructivas que les ayuden a mejorar sus escrituras. Es clave contar con gente confiable y profesional que los guíe durante el proceso de escritura, dejar que otras personas miren y opinen sobre los textos. Es bueno, también, no saturar un escrito. Si es necesario, hay que dejarlo descansar por un tiempo y retomarlo después de varios días.