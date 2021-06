Kbsonia: ´Arriba del escenario es donde siento mi estado más pleno de felicidad´

Cada fin de semana, la columna de las “Mujeres Activas” suma nuevos talentos locales y en esta oportunidad, la artista Kbsonia aceptó contarnos sobre ella y su arte.

Al comienzo de la entrevista la invitada dijo sobre sí misma: “Soy Kbsonia, música apasionada, cantautora autodidacta, arriba del escenario es donde siento mi estado más pleno de felicidad y convencida de que la música es la herramienta más sana y más poderosa para poder transmitir un mensaje. Trabajo duro para que mi música mueva algún sentimiento en el público, tanto desde lo auditivo como desde lo visual, considero que lo visual también juega un papel muy importante en mi identidad como artista”, comentó.

En cinco adjetivos Kbsonia se definió y dijo ser apasionada, sincera, sentimental, intrusa y divertida. Acerca de su nombre la artista comentó: “Kbsonia vienen porque mi apodo de toda la vida es Kb y mi segundo nombre es Sonia y una vez el baterista de mi banda, que es un gran amigo, me dijo ´¿Qué haces Kbsonia?´ y me sentí como muy identificada con ese nombre y lo adopté. Desde ahí lo empecé a usar porque, sentí que era el momento de hacerlo”, recordó la joven.

Acerca de sus comienzos en la música la entrevistada dijo: “Soy música autodidacta desde chica, siempre me interesó el mundo de la composición. Si bien no tengo una formación académica, tomé cursos con grandes maestros como Melodía Leiva, Lorena Astudillo, Maurizio Gómez, Willy Herrera, Tatiana Astorga, Martín Castro, entre otrxs. Siempre encaré mi trabajo como artista de manera profesional, poniendo todo de mí para lograr grandes objetivos” dijo y luego sumó: “En la actualidad somos un gran grupo de artistas apostando por el proyecto, como siempre digo, de tras de Kbsonia hay un gran equipo que admiro y respeto un montón, me encanta trabajar de esta manera, me siento más segura y confiada de que cada vez el show tiene más para entregarle al público. En el escenario me acompañan Fago en Batería y coros, Martes en Guitarra y coros, sonido Manuel Vizcaíno, Vestuario “Resguardo”, Peinado Duende Braider, make up Paula Peralta, iluminación Fito Mier, arte Matías Ruarte, Fotografía Santiago Guirado FF Films, Pinkustudio, asistencia Diegolancha y Magalí Sosa "Boca Floja" management . La última incorporación son lxs kbdancers (bailarines en el show), y por el momento me acompañan Marina Nuñez, Gise Slavutzky, Paula Araya, Leo Dncr, con vistas a formar un grupo más grande de bailarines”, dijo Kbsonia sobre toda la gente que la acompaña en su proyecto musical.

Nadie puede negar que San Juan es cuna de artistas talentosos y que la cultura se vive de manera especial, es por ellos que la entrevistada relató a Diario 13 San Juan el camino recorrido: “Ser reconocida en la provincia no es algo que se logra de un día para el otro, es un largo camino que vengo recorriendo y trabajando hace años y creo que el lanzamiento de mi primer disco “Tu futuro”, abrió las puertas para lograrlo porque tuvo muy buena repercusión gracias al amor de la gente y por supuesto, al gran aporte del periodismo del cual estoy muy agradecida”, dijo la joven.

Sobre las composiciones de sus canciones y sus temáticas, Kbsonia dijo: “Mis canciones son muy diversas, pero en cada una de ellas intento transmitir algún mensaje que nos ayude a despertar, ser conscientes, valorarnos y contemplar la belleza del mundo que nos rodea”, detalló.

El 2020 sorprendió al mundo con una enfermedad desconocida que nos paralizó y aisló, es por eso que nuestra entrevistada contó su experiencia personal y dijo: “La música fue mi salvación en el comienzo de la pandemia, el encierro me llevó a investigar más acerca de la producción musical que era una materia pendiente que tenía, aprendí un montón y tuve mucha inspiración. En cuanto a lo laboral si me perjudicó a mí tanto como a mis colegas, seguimos buscando respuestas y uniendo fuerzas para lograr la remuneración que merecemos como trabajadores de la cultura”, comentó.

Con las ganas de seguir cantando y transmitiendo su mensaje, Kbsonia habló de sus proyectos y dijo: “Tengo muchos y no podría enumerarlos, pero lo próximo que se viene es incorporar el baile en los shows en vivo, giras y estoy produciendo nuevo material que pronto saldrá a la luz” comentó entusiasmada.

Para finalizar, la cantante sanjuanina habló de sus sueños: “Viajar, conocer el mundo y que el mundo me reconozca por mi música es uno de los más preciados. Hacer música toda mi vida”.

