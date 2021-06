Milagros, la sanjuanina que triunfa escribiendo novelas de amor en internet

Milagros Botas es una joven de 26 años que cumple sus sueños de vivir en base a su mayor pasión. Esta joven es escritora de novelas y, cada mes, cientos de personas leen sus historias en una plataforma en la que varios autores publican sus producciones.

La literatura siempre fue parte de su vida, pero recién en el 2013 comenzó a colocar en la web sus primeras novelas de autoría propia. Concretamente esta incursión nació en la conocida plataforma Wattpad de la cual nacieron varios reconocidos escritores. Algunos de los que generaron sus raíces en la aplicación naranja son: Luis Ávila, Anna Todd, Flor Salvador, entre otros.

Si bien tuvo los inicios en Wattpad, en el 2020 hizo un cambio y entró en el mundo de Booknet, en el que comenzó a ganar dinero gracias a la publicación de sus historias. Milagros, quien también es profesora de inglés, señaló que todo empezó en medio de la pandemia, pero ahora espera no salir jamás de ese sitio que tantas satisfacciones le da. Esto se debe a que sus novelas tienen amplio alcance, tanto que sus escritos varían entre 5 mil a 30 mil lectores.

Si bien tiene varios referentes, Milagros asegura que solamente cinco marcaron su vida y las historias que plasma para sus seguidores en Booknet. Entre ellos mencionó a: Alfonsina Storni, Corin Tellado, Nicholas Sparks, Nora Roberts, y Danielle Steel.

La joven dio a conocer que lleva alrededor de 21 novelas escritas desde el año 2020 hasta la fecha, de las cuales diez de ellas están a la venta en la plataforma. El resto pueden leerse de manera gratuita.

“Tengo pensado escribir varias historias más en lo que resta del año, como la continuación de novelas que ya están terminadas”, enfatizó al respecto.

Al consultarle sobre el proceso de escritura, la joven de Santa Lucía mencionó que se dedica varios días a la semana, siendo de una hora y media o un poco más a cada capítulo que sube de sus novelas.

La inspiración para crear sienta base en momentos de la vida. Concretamente detalló que “son varias las cosas que me inspiran a la hora de escribir". "Puede ser una canción, una película, cosas que me permitan proyectar para crear distintas historias y plasmar en una nueva obra para mis lectoras. Por lo general son situaciones que me gustaría vivir o he vivido”, abundó en su relato.

Sobre los personajes, destacó que para su construcción se inspira en su familia, su novio y sus amigos, e incluso su mascota.

Milagros asegura que su proceso creativo es bastante básico. “Tengo una agenda donde voy anotando las ideas que pasan en mi cabeza y que luego se transforman en mis nuevas novelas”. Estas anotaciones son las que la llevan a crear. “A la hora de sentarme a escribir prefiero hacerlo en un lugar tranquilo, como mi habitación o un café. Solo necesito de mis auriculares, mi cuaderno de ideas y la playlist de mi serie favorita”, resaltó. Estas son las instancias que llevan a que su imaginación vuele y concrete historias que enamoran.

Sus novelas, en general, giran en torno al romance, aunque la joven indicó que busca no caer en el cliché que suele verse en las diferentes plataformas de lectura. “Estuve incursionando en otros géneros como el policial y el misterio”, también manifestó.

Al hablar de los beneficios de escribir en internet, Milagros señaló que expone a los autores ante las editoriales. “Sin embargo, esto provoca que a veces se puede convertir en una desventaja, ya que a medida que más autores se suman a ella, mayor es la competencia”, detalló. En cuanto a la lectura, aludió: “No encuentro realmente ninguna desventaja en torno a leer en alguna de ellas, ya que tanto Wattpad como Booknet cuentan con sus respectivas aplicaciones y podemos leer en el colectivo, en la cama o donde queramos, cuando queramos”.

Uno de sus sueños, tal como el de varios autores, es publicar sus creaciones en papel. “Con eso creo que podría decir que mi carrera de escritora estaría completa. No hay nada que me gustaría más que ir caminando por la calle, pasar por mi librería favorita y ver uno de mis libros ahí. Hay veces en las que paso por ese lugar y me imagino lo hermoso que se sentiría tener alguna de mis obras en ese lugar”, dió a conocer.

Milagros sabe que hay muchas personas cuyo sueño es la escritura literaria, por lo que aconsejó para quienes quieren comenzar con esta práctica: “Que no piensen en cuántas personas lo leerán o si tendrá éxito o no. Deben hacerlo porque lo disfrutan y así verán el placer que genera compartir sus historias con el resto del mundo. La vida es demasiado corta como para no hacer lo que amamos”.

A la vez concluyó mencionando que tiene varios planes para su futuro: “Me encantaría tener varios libros publicados en físico, recibirme, combinando así las dos cosas que más amo: escribir y enseñar. También me gustaría casarme”.