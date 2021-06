Esha lanza ´Pieles´, su segundo disco de estudio

En cuanto a novedades musicales en este tiempo de pandemia, la talentosa Paula García Fleury conocida como “Esha” presentará su segundo disco titulado “Pieles”.

Este nuevo trabajo discográfico fue grabado en el verano del 2020, antes de la llegada del coronavirus, y cuenta con la participación de Kevin Borenztein.

“Pieles” cuenta con 10 canciones, de las cuales tres, ya salieron como sencillos de adelanto del disco: “CINCO MINUTOS" “ALGO" “PARA CUANDO CREZCAN".

Si bien el lanzamiento del nuevo trabajo de la también actriz y performer, estaba pensado para junio del 2020, la artista decidió tomarse más tiempo y de esa manera contar con músicos invitados tanto presenciales como virtuales.

Sobre esta experiencia Esha dijo: “Pero compartir mis canciones con amigues me hacía sentirles más cerca. Me sirvió para tomarme el tiempo de decidir conscientemente, cada detalle, desde el corazón”.

Su primer trabajo discográfico fue “Sos un viaje” con el que se hizo popular y conocida.

Fanática del pop, el nuevo trabajo también suma nuevas sonoridades como el Groove y otras más acústicas con sonidos más cálidos.

“Hace un tiempo comenzamos a trabajar en los shows con un vestuario de papel, que interviene en la puesta en escena, rompiéndose, reinventándose. Esto me impulso a encontrar el arte y el nombre del disco. La piel es tan frágil como un papel, en cada una de estas canciones me permití ser vulnerable. Me escuché y cante lo que sentía, cada canción es una luz, al menos eso viví al momento de crearlas. La magia de dejarse habitar lo frágil, de romperlo, y la magia de aprender a ver las nuevas formas que cobra la materia cuando se destruye. Permitirse habitar la piel, desde su fragilidad, romperla, y cambiarla”.

“Pieles” se presentará este 4 de junio a través de Hippy Muerto Producciones, la productora que acompaña a ESHA.

Ficha Técnica:

- Nombre del disco: Pieles

- Letra y melodía: Esha

- Producción, mezcla y master: Kevin Borensztein

- Arte de tapa: Paula Garcés, China Riboli.

- Diseño gráfico de tapa: Germán Moreno

- Audiovisual: Paula Garces.

- Musiques invitades: Peperina, El chacal, El niño ave, Ascensores, Malegria, Wonko, Nicolás de Sansctis, Chuke en violín.

- Distribuye y produce: Hippy muerto producciones.

