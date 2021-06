Alexis ´tuttoo´ Betancourt: ´En San Juan decidí hacerme cargo de este sentimiento de amor´

La propuesta de Diario 13 San Juan de conocer a los artistas de nuestra provincia nos llevó a encontrarnos con Alexis Tutto Betancourt más conocido en el ambiente artístico como Zyxela MC. El músico ya había sido parte del ciclo de Canal 13 "En lo de Lucio" a comienzos de año.

Al inicio de la entrevista, el cantante habló de sí mismo y dijo: “Por lo general suelo ser una persona interesada por quien tiene al frente, ya sea en lo profesional o personal, trato de interactuar planteando o participando de cualquier tipo de conversación, en el escenario casi siempre me cuelgo de alguna espontaneidad del concierto ya sea del público o en el escenario mismo y lo comento por micrófono”, comentó.

Tutto se definió con cinco adjetivos y enumeró ser: terco, espontáneo, sensible – “río con facilidad, lloro con facilidad y me enojo con facilidad”-, rencoroso y amoroso en cada cosa que hace en su vida.

Acerca de su formación profesional y su pasión por la música Zyxela comentó: “Estudié 7 años en la escuela de música de la UNSJ en la Catedra de Percusión y no terminé cuando me di cuenta que no quería ser docente y que mi título profesional (en lo personal) no me serviría más que para decir que terminé lo que empecé, así es que seguí estudiando música de manera informal utilizando lo más valioso que aprendí en la carrera como la disciplina y admiración por otres musiques”, dijo el entrevistado.

Luego agregó: “No recuerdo con claridad cuando comenzó mi pasión por la música, porque cada recuerdo que tengo de mi niñez la música estaba presente, ya sea por la influencia de mi hermano del medio que tocaba la batería o mi madre que no podía hacer nada si no ponía música… no puedo ver la vida sin banda sonora…así es que puedo decir que desde siempre, pero desde que llegué a San Juan hace 13 años decidí hacerme cargo de este sentimiento de amor que aprendí de muchxs colegas de la provincia (se los debo)”, dijo Tutto agradecido.

El artista llegó a San Juan luego de un acontecimiento que cambió su vida para siempre: “Deje Chile cuando fui por segunda vez rechazado para entrar a estudiar a la universidad por no tener dinero ni capacidad de endeudamiento y decidí autoexiliarme y venir a estudiar a San Juan hace 13 años”, recordó.

Con un fuerte mensaje social en cada una de sus canciones el músico habló de sus letras y la intencionalidad que ella transmiten: “Nací en los últimos años de la dictadura chilena en un barrio obrero y familia obrera, barrio que fue “recuperado” por mis viejxs y algunxs vecinxs en plena dictadura. Crecí y me eduqué con mucha conciencia de clase durante la supuesta vuelta a la democracia que hoy vemos la cara real después del “ESTALLIDO SOCIAL” del 18 de Octubre del 2019 hasta ahora, la misma cara que hoy muestra “NUESTRAMERICA”. Mis canciones hablan de todo esto que ignoramos en nuestra zona de confort no porque crea tener razón, sino más bien por la necesidad de hacerlo ya sea una crítica social o una llamada a recuperar nuestra capacidad de asombro”, reflexionó.

Luego de un 2020 paralizado por la llegada del coronavirus, el músico habló de su experiencia personal en ese momento impensado que dura, en cierta manera, hasta estos días: “La verdad es que sí, como a casi todxs económicamente hablando, menos a la clase dirigente que sube sus sueldos de manera inescrupulosa. Pero también me brindó más tiempo y ´PAZ CIENCIA´ para terminar proyectos musicales, empezar otros y encararlos de manera más profesional”, comentó.

El músico y tatuador nos habló de sus proyectos inmediatos y dijo: “Ahora estoy cocinando canciones nuevas pero con un enfoque más claro y apuntando hacia objetivos más grandes en lo profesional. Con muchas ganas de seguir aprendiendo como si desconociera todo. Seguir produciendo de manera independiente y autogestiva”.

Antes de finalizar la charla, Zyxela MC se refirió a sus sueños y sin dudarlo manifestó: “Quiero ver caer este sistema inhumano, mercantil, patriarcal y criminal, y en las brasas del caos cocinar un mundo nuevo. Quiero hacer música hasta el día de mi muerte y, que al menos mis seres queridos gocen de salud y libertad”.

