Los Beatles tendrán su documental de sus días en la India

Este próximo 6 de junio, la mítica banda de Liverpool tendrá un nuevo documental sobre su vida, en esta oportunidad sobre los días de la agrupación en la India.

El material contiene imágenes inéditas y será presentado en el cierre del UK Asian Film Festival aunque aún no hay precisiones acerca de la llegada de "The Beatles and India" a las plataformas digitales.

El documental retrata los días de la banda en la India en 1968 para participar de un seminario de meditación con el gurú Maharishi Mahesh Yogi.

El filme fue dirigido por Ajay Bose y Peter Compton y su lanzamiento será acompañado de una banda sonora en la que artistas del país asiático reinterpretan clásicos de la banda británica.

El filme cuenta con imágenes inéditas de la estadía del grupo en un ashram en Rishikesh, a orillas del Ganges y a los pies del Himalaya, en una búsqueda espiritual.